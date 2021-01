Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: “Ερυθρόλευκος” θρίαμβος

Εμφατική επικράτηση των πρωταθλητών στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Η ποιότητα και η κλάση του Ολυμπιακού έκαναν τη... διαφορά και στο ντέρμπι τη 19ης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν σε ακόμη μία εμφατική νίκη με 3-0, ανεβάζοντας τη διαφορά τους στο +12 απ’ τη 2η θέση. Έκαναν... πάρτι οι Πειραιώτες στο δεύτερο ημίχρονο με τα γκολ των Ελ Αραμπί, Καμαρά, Βρουσάι.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να αιφνιδιάσει τον Ολυμπιακό και στο 4’ έφτασε κοντά στο γκολ, όταν από γύρισμα του Ελ Καντουρί, ο Κρμέντσικ σούταρε μέσα από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Σα σε μία εξαιρετική επέμβαση. Ο Πορτογάλος γκολκίπερ έδειξε αντίστοιχα αντανακλαστικά και στο φάουλ του Βιεϊρίνια στο 6’, μπλοκάροντας με άνεση τη μπάλα, με τους Πειραιώτες να ανεβάζουν στη συνέχεια την απόδοσή τους.

Στο 38’ ο Ολυμπιακός έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του, όταν από βαθιά μπαλιά του Σεμέδο, ο Μπρούμα πέρασε τη μπάλα προς τον Καμαρά, ο οποίος γύρισε και πλάσαρε με τη μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Καμαρά πέρασε δύο παίκτες από τα δεξιά και γύρισε προς τον Μπρούμα, όμως το πλασέ του Πορτογάλου χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Ζίβκοβιτς κι έφυγε άουτ. Στο 44’ ο Τζόλης σούταρε με τη μία μετά το γύρισμα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, όμως ο Σα έδιωξε με τα πόδια, στην τελευταία φάση του πρώτο ημιχρόνου.

Στο δεύτερο 45λεπτο, ο Ολυμπιακός μπήκε στο γήπεδο με το πόδι στο... γκάζι και στο 50’ μετά από εξαιρετική συνεργασία του Φορτούνη με τον Μπουχαλάκη και ψηλοκρεμαστή ασίστ του τελευταίου προς τον Ελ Αραμπί, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος δεν το σκέφτηκε... δεύτερη φορά και με σουτ στη γωνία έκανε το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και είχε δύο καλές στιγμές με τους Ουάρντα στο 66’ (κεφαλιά, που απέκρουσε ο Σα) και Ελ Καντουρί στο 69’ (μακρινό σουτ που έδιωξε ο γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων»), όμως ο Ολυμπιακός έφτασε πιο κοντά στο γκολ, έχοντας δεύτερο δοκάρι με τον Καμαρά (ακούμπησε πρώτα τη μπάλα ο Ζίβκοβιτς και της άλλαξε πορεία).

Ό,τι δεν κατάφερε ο Καμαρά στο 71’, το πέτυχε έξι λεπτά νωρίτερα, μετά από κλέψιμο, κούρσα κι ασίστ από τον Ελ Αραμπί, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη του Ολυμπιακού.

Στο 89ο λεπτό, ο Μάριος Βρουσάι έβαλε την τελική... πινελιά στο ματς για τους Πειραιώτες, καθώς πήρε ωραία πάσα από τον Ελ Αραμπί, πλάσαρε αρχικά στο δοκάρι, αλλά με δεύτερη προσπάθεια διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Π. Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Καμαρά (88’ Πέπε), Μπουχαλάκης, Φορτούνης (73’ Βρουσάι), Μπρούμα, Ελ Αραμπί.

ΠΑΟΚ (Π. Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ίνγκασον, Βιεϊρίνια, Αουγκούστο (78’ Σβαμπ), Καντουρί, Α. Ζίβκοβιτς (78’ Μουργκ), Ουάρντα, Τζόλης (88’ Λάμπρου), Κρμέντσικ (71’ Σφιντέρσκι).