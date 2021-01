Κοινωνία

Επίθεση σε αστυνομικούς με πέτρες και μολότοφ

Άγνωστοι επιτέθηκαν σε άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Προσαγωγές υπόπτων από την Αστυνομία.

(φωτογραφία αρχείου)

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Μενίδι. Άγνωστοι επιτέθηκαν σε ειδικούς φρουρούς της ομάδας ΔΙΑΣ και πέταξαν εναντίον τους μολότοφ, ενώ πετροβόλησαν περιπολικά.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αμαράντου, πολύ κοντά στη Λιοσίων, όπως μεταδίδει το lawandorder.gr.

Αστυνομικοί προχώρησαν σε 13 προσαγωγές. Στην κατοχή των προσαχθέντων βρέθηκαν μολότοφ.