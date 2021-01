Κόσμος

Ιρλανδία: “Πολύ απίθανες” οι καλοκαιρινές διακοπές στο εξωτερικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης προς τους πολίτες της χώρας δόθηκε εγκαίρως.

Είναι «πολύ απίθανο» οι πολίτες της Ιρλανδίας να μπορέσουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές φέτος, αφού δεν μοιάζει εφικτό το να έχει εξασφαλιστεί συλλογική ανοσία έναντι του νέου κορονοϊού «έγκαιρα», τόνισε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε μετά τα μεσάνυχτα ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, ο Λίο Βαράντκαρ.

«Δεν μου αρέσει καθόλου που σας λέω πρώτος το κακό μαντάτο, αλλά νομίζω θα είναι πολύ απίθανο ο κόσμος να μπορέσει να πάει να κάνει διακοπές στο εξωτερικό φέτος, ακόμα κι αν τα εμβόλια αποδειχθούν όσο αποτελεσματικά ελπίζουμε πως θα είναι», ανέφερε ο κ. Βαράντκαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης του σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Εξήγησε ότι με δεδομένους τους περιορισμούς που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, θα ήταν παράνομο να πάει κανείς να παραθερίσει στο εξωτερικό, ενώ θύμισε πως με βάση τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, θα χρειαστεί να έχει εμβολιαστεί το 70 ως το 80% του πληθυσμού ώστε να επιτευχθεί η επιλεγόμενη συλλογική ανοσία έναντι του νέου κορονοϊού.

Η Ιρλανδία έχει καταγράψει πάνω από 3.000 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 290.000 μολύνσεων από τον SARS-CoV-2.