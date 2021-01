Κόσμος

Μπάιντεν: δημοτικότητα που θα... ζήλευε ο Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που είχε συγκεντρώσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε οποιαδήποτε περίοδο της θητείας του.

Μία εβδομάδα αφού ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν καταγράφει ποσοστό δημοτικότητας, το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει ο προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ στα τέσσερα χρόνια της θητείας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη.

Σύμφωνα με την έρευνα του πανεπιστημίου Monmouth, το 54% των ερωτηθέντων έχει θετική άποψη για τον Μπάιντεν, έναντι 30% που έχει αρνητική και ένα 16% που είναι αναποφάσιστο. Πρόκειται για ποσοστό “μεγαλύτερο από αυτό που είχε συγκεντρώσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε οποιαδήποτε περίοδο της θητείας του”, επεσήμαναν οι συντάκτες της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από τις 21 ως τις 24 Ιανουαρίου.

Έρευνα του ινστιτούτου Gallup που διενεργήθηκε λίγο πριν την ορκωμοσία του Μπάιντεν, στις 20 Ιανουαρίου, είχε βρει ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο με τη δημοτικότητά του στο 34%, αφού ξεκίνησε την προεδρία του με τη δημοτικότητά του να φτάνει το 45% και στις αρχές του 2020 έφτασε στο απόγειό της, με ποσοστό 49%.

Και άλλες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ήδη από τις πρώτες ημέρες της θητείας του: έρευνα της Morning Consult αναφέρει ότι το 56% των ερωτηθέντων έχει θετική γνώμη για τον Μπάιντεν, ενώ αντίστοιχη έρευνα της Hill-HarrisX ανεβάζει το ποσοστό στο 63%.

Όμως η δημοσκόπηση της Monmouth, όπως και άλλες, καταδεικνύουν τον βαθύ διχασμό μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών. Το 90% των Δημοκρατικών εγκρίνουν τον Μπάιντεν, έναντι μόλις του 15% των Ρεπουμπλικάνων και του 47% των ανεξάρτητων.

“Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι υπάρχει περισσότερη καλή διάθεση απέναντι στον Μπάιντεν σε σχέση με τον Τραμπ, όμως ακολουθεί τις κομματικές γραμμές την ώρα που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι προσδιορίζονται ως Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικάνοι”, εξήγησε ο διευθυντής του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων του πανεπιστημίου Πάτρικ Μάρεϊ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο fivethirtyeight.com ο Τραμπ ήταν ο πρώτος πρόεδρος που δεν πέρασε ποτέ “μήνα του μέλιτος” με τους Αμερικανούς στην αρχή της θητείας του, με τη δημοτικότητά του να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 41,4% τους πρώτους έξι μήνες που βρέθηκε στην προεδρία, πολύ μακρυά από τον Μπαράκ Ομπάμα (60%) και τον Τζορτζ Ου. Μπους (53,9%) το αντίστοιχο διάστημα των θητειών τους.