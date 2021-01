Πολιτική

Γκίκα στον ΑΝΤ1: Δευτέρα ανοίγουν Γυμνάσια – Λύκεια

Ο προγραμματισμός είναι να ανοίξουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια την ερχόμενη Δευτέρα, είπε η ΓΓ του υπουργείου Παιδείας στον ΑΝΤ1. Τι θα απασχολήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

«Δεν έχει τεθεί θέμα στο υπουργείο ούτε στην Επιτροπή για το άνοιγμα ή όχι Γυμνασίων – Λυκείων», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Σίσσυ Γκίκα και εξήγησε πως «αυτό που θα συζητήσει σήμερα η Επιτροπή είναι οι ‘κόκκινες’ περιοχές και πώς θα επηρεαστούν τα Λύκεια».

«Η συζήτηση θα γίνει επί των κόκκινων περιοχών», τόνισε σημειώνοντας πως «η απόφαση και ο προγραμματισμός είναι να ανοίξουν τη Δευτέρα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

«Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας για την κάλυψη της ύλης», διευκρίνισε αναφορικά με τη διαφορά «ταχύτητας» που τυχόν θα προέκυπτε αν μαθητές της Γ Λυκείου έκαναν με διαφορετικό τρόπο μάθημα ανάλογα με την περιοχή τους.