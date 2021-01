Υγεία - Περιβάλλον

Καρχαρίες και σαλάχια μειώθηκαν κατά 71% τα τελευταία 50 χρόνια

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα αυτών των ωκεάνιων ειδών, ιδίως τα μεγαλύτερα σε μέγεθος, απειλούνται με εξαφάνιση.

Ο αριθμός των καρχαριών και των σαλαχιών στους ωκεανούς του πλανήτη έχει μειωθεί κατά 71% από το 1970 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις των επιστημόνων. Περισσότερα από τα τρία τέταρτα αυτών των ωκεάνιων ειδών, ιδίως τα μεγαλύτερα σε μέγεθος, απειλούνται -πλέον- με εξαφάνιση, έναντι μόνο του ενός τρίτου το 1980, κυρίως εξαιτίας της αλιείας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Ινδικό Ωκεανό.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Νέιθαν Πακουρό του καναδικού Πανεπιστημίου Σάιμον Φρέιζερ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», προχώρησαν σε εκτιμήσεις για τους πληθυσμούς 18 ειδών καρχαριών και σαλαχιών, καθώς και για τον κίνδυνο εξαφάνισης 31 ειδών. Εκτιμούν ότι 24 από τα 31 είδη απειλούνται, ενώ τρία είδη καρχαριών (μεταξύ των οποίων ο μεγάλος σφυροκέφαλος) έχουν μειωθεί πια τόσο πολύ, που βρίσκονται στο «κόκκινο», δηλαδή σε απολύτως κρίσιμη κατάσταση για εξαφάνιση.

Οι επιστήμονες, οι οποίοι εστίασαν στους καρχαρίες και τα σαλάχια που ζουν περισσότερο στις ανοιχτές θάλασσες παρά στα παράκτια ύδατα, αποδίδουν τη σταδιακή μείωση των πληθυσμών στις ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις που δέχονται από την αλιεία και οι οποίες εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί κατά 18 φορές από το 1970 έως σήμερα.

Γι' αυτό, τονίζουν την ανάγκη άμεσης δράσης πριν καταρρεύσουν πλήρως οι αριθμοί των καρχαριών και σαλαχιών. Ιδίως εισηγούνται στις κυβερνήσεις να θέσουν όρια στην αλίευσή τους, ώστε να δώσουν χρόνο για να αυξηθούν οι αριθμοί τους μέσω αναπαραγωγής.