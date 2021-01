Life

Αλεξάνδρα Ταβουλάρη για Κιμούλη: Δέχτηκα λεκτική βία, πήρα χάπια (βίντεο)

Ντόμινο αποκαλύψεων μετά τις καταγγελίες της Ζέτας Δούκα. Η ηθοποιός Αλεξάνδρα Ταβουλάρη περιγράφει στο "Πρωινό" την δική της εμπειρία με τον Γιώργο Κιμούλη.