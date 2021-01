Αθλητικά

Ο Γιακουμάκης ζει… τον μύθο του στην Ολλανδία

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το δεύτερο καρέ τερμάτων στη σεζόν κι ακούει πλέον τις μεταγραφικές σειρήνες να ηχούν εκκωφαντικά.

Ασταμάτητος ο Γιώργος Γιακουμάκης σημείωσε και τα τέσσερα γκολ στη νίκη (4-1) της Φένλο επί της Φιτέσε, που μέχρι χθες είχε την καλύτερη άμυνα στην Ολλανδία! Είναι η δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν, που ο 26χρονος Ελληνας επιθετικός σημείωσε τέσσερα γκολ σε ένα παιχνίδι, μετά εκείνο απέναντι στην Ντε Χάαγκ (1-4), έφτασε τα 20 γκολ μετά 19 αγωνιστικές και είναι φυσικά πρώτος σκόρερ στην Eredivisie

«Μια απίστευτη νίκη εναντίον μίας από τις καλύτερες ομάδες», δήλωσε ο Γιακουμάκης στο ESPN. «Είναι πραγματικά όμορφο, προσπαθώ να το απολαύσω», συμπλήρωσε ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον προπονητή των επιθετικών της Φένλο, Φρανκ Ντεμούζ, Ολλανδό πρώην ποδοσφαιριστή: «Με βοηθάει πολύ με τις λεπτομέρειες που μπορώ να βελτιώσω. Είμαι πολύ χαρούμενος μαζί του, γιατί χάρη στον Φρανκ μπόρεσα να σκοράρω πολλά γκολ. Πρέπει όμως να ευχαριστήσω και τους συμπαίκτες μου».

Η μεταγραφική αγορά θα είναι ανοικτή για λίγες ακόμα ημέρες και μετά τα τέσσερα γκολ του, το ενδιαφέρον συλλόγων, θα έχει αναμφισβήτητα αυξηθεί. «Στέκομαι ακόμα εδώ. Μένουν ακόμη λίγες μέρες», ανέφερε στη De Telegraaf. «Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Φορούσα τη φανέλα της Φένλο σε αυτόν τον αγώνα και είμαι περήφανος γι αυτό. Αλλά δεν ξέρω ακόμα αν αυτό θα ισχύει για το επόμενο παιχνίδι. Μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Δεν είναι μόνο η δική μου απόφαση, αλλά είναι απόφαση και του συλλόγου. Εάν γίνει μια πολύ μεγάλη προσφορά, πρέπει να το συζητήσουμε. Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Γιακουμάκης λέει πάντως ότι θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στο παιχνίδι του, βοηθώντας την ομάδα του και σκοράροντας γκολ. «Δεν είμαι απασχολημένος με το ενδιαφέρον που υπάρχει από τις ομάδες. Ο μάνατζερ μου μπορεί να το κάνει αυτό. Προστατεύει τα πάντα από μένα. Μέχρι στιγμής τίποτα δεν υπάρχει κάτι τόσο συγκεκριμένο που έπρεπε να το σκεφτώ. Είναι επίσης μια δύσκολη στιγμή φυσικά λόγω του κορονοϊού, που επηρεάζει τις επιλογές που πρέπει να κάνουν οι σύλλογοι.»

Ο Γιακουμάκης που έφτασε τα 20 γκολ στην Eredivisie, έγινε ο τρίτος παίκτης της Φένλο με αυτόν τον αριθμό σε μία σεζόν, μετά τον Χανς Σλέβεν το 1958/59 (24) και τον Κορ ντε Μούλεμεστερ το 1960/61 (22). Βρίσκεται στην 5η θέση της κατάταξης για το «χρυσό παπούτσι» στην Ευρώπη, μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο (από 30 βαθμούς), πίσω από Λεβαντόφκσι (46), Γιούνκερ (40,5), Πελεγκρίνο (37,5) και Ονουάτσου (33).