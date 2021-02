Πολιτισμός

“Batman”: Αμερικανός γερουσιαστής έχει εμφανιστεί σε πέντε ταινίες

Ο γερουσιαστής είναι φανατικός θαυμαστής του Batman, ενώ όλες οι αμοιβές απ' τις εμφανίσεις του δωρίστηκαν σε βιβλιοθήκη.

Αμερικανός γερουσιαστής, τρίτος στη σειρά για την προεδρική διαδοχή, εμφανίστηκε σε πέντε ταινίες «Batman».

Σύμφωνα με άρθρο του CTV News, ο γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος από το Βερμόντ Πάτρικ Λίχι, είναι φανατικός θαυμαστής του Batman και εμφανίστηκε σε πέντε ταινίες με τον υπερήρωα - συμπεριλαμβανομένου του φιλμ «The Dark Knight» με τον αείμνηστο Χιθ Λέτζερ.

Το 1995 ο Πάτρικ Λίχι έκανε ένα σύντομο πέρασμα από την ταινία «Batman Forever» και την ίδια χρονιά δάνεισε τη φωνή του σε χαρακτήρα του τοπικού κυβερνήτη στο «Batman: The Animated Series».

Ο γερουσιαστής έχει επίσης εμφανιστεί στις ταινίες «Batman & Robin», «Batman v. Superman: Dawn of Justice» και «The Dark Knight».

Στην ταινία «The Dark Knight» ο Πάτρικ Λίχι σε μία σκηνή είναι με τον Χιθ Λέτζερ (Τζόκερ) και του λέει ότι «δεν εκφοβίζεται από κακοποιούς». Ο Χιθ Λέτζερ τον αρπάζει και του επιτίθεται με μαχαίρι.

Αναφερόμενος στη σκηνή ο Πάτρικ Λίχι δήλωσε στο RollCall: «Με τρόμαξε πραγματικά, όταν ήρθε προς το μέρος μου με το μαχαίρι.. Δεν χρειάστηκε να υποκριθώ».

Το CTV αναφέρει ότι οι αμοιβές απ' όλες τις εμφανίσεις του δωρίστηκαν στη βιβλιοθήκη Kellogg-Hubbard και ότι το χρηματικό ποσό βοήθησε στη δημιουργία παιδικού τμήματος. Στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ο γερουσιαστής άρχισε να διαβάζει τα κόμικς του Batman όταν ήταν παιδί.