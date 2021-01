Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ζαούτης στον ΑΝΤ1: Σωστή η πρόταση για διπλή μάσκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας θεωρεί πολύ μεγάλη την πιθανότητα για τρίτο κύμα της πανδημίας. Τι είπε για τις συγκεντρώσεις και τα σχολεία.​