Κοινωνία

Ίλιον: Επίθεση με γκαζάκια σε σπίτι

Έρευνες σε ολόκληρη την περιοχή από αστυνομικές δυνάμεις. Ενημερώθηκε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

(εικόνα αρχείου)

Αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε αργά το απόγευμα έξω από το σπίτι στο Ίλιον.

Ο μηχανισμός, που αποτελούνταν από γκαζάκια και ένα δοχείο με βενζίνη, προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές στην πρόσοψη της διώροφης οικίας και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, στην διασταύρωση των οδών Σάμου και Κορίνθου.

Μέχρι αυτή την ώρα γίνονται έρευνες σε ολόκληρη την περιοχή από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ενημερώθηκε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.