ΗΠΑ: Φονική διαρροή υγρού αζώτου σε εργοστάσιο (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στο Γκέινσβιλ της Τζόρτζια. Αποκλείστηκε η περιοχή όπου σημειώθηκε η διαρροή.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι νοσηλεύονται μετά από διαρροή υγρού αζώτου σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας πουλερικών στη Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Χολ, Ζακ Μπράκετ, είπε ότι πέντε άνθρωποι ξεψύχησαν μέσα στο εργοστάσιο, στην πόλη Γκέινσβιλ. Άλλος ένας πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά του σε τοπικό νοσοκομείο. Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον εννέα, ενώ εξετάζονται άλλοι 130 εργαζόμενοι στη μονάδα αυτήν.

Η τοπική Αστυνομία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ζήτησε από τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Το Γκέινσβιλ αποκαλείται συχνά και “παγκόσμια πρωτεύουσα των πουλερικών” λόγω των πολλών ορνιθοτροφείων και μονάδων επεξεργασίας κρέατος, που λειτουργούν στην πόλη.