Τσιτσιπάς για Ντουμπάι: Δεν παραβίασα κανένα πρωτόκολλο για τον κορονοϊό

Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας μιλά για τον χαρακτήρα και την καριέρα του και δίνει την δική του οπτική για τον σάλο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα από το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στο Ντουμπάι.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη στην εφημερίδα «Νέος Κόσμος» της Αυστραλίας και αναφέρθηκε σε όσα έγιναν και γράφτηκαν για το πάρτι την Πρωτοχρονιά στο Ντουμπάι.

Δίνοντας τη δική του οπτική για το περιστατικό, είπε: “Είχα ακολουθήσει όλα τα τοπικά πρωτόκολλα. Ήμουν στο Ντουμπάι για την προετοιμασία μου για το 2021. Είχε περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που πέρασα την Πρωτοχρονιά με την οικογένειά μου. Ήμουν εκεί με όλα τα αδέρφια μου και ένιωθα πολύ χαρούμενος που γιορτάσαμε την Πρωτοχρονιά όλοι μαζί. Στο Ντουμπάι, οι κανόνες είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτούς στην Ελλάδα. Επιτρέπεται η κυκλοφορία στους δρόμους χωρίς μάσκα και επιτρεπόταν εκείνο το βράδυ η συνάθροιση των ατόμων που ήταν εκεί έτσι ώστε να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά. Επίσης, δεν χρειαζόταν να φοράμε μάσκες. Δεν παραβίασα κανέναν κανόνα, τους ακολούθησα όλους. Πέρασα καλά, πράγμα το οποίο είχα να κάνω πολύ καιρό. Δεν βλέπω τίποτα το αρνητικό σε αυτό. Ο κόσμος βλέπει κάτι και αυτομάτως του δημιουργείται μια άσχημη εντύπωση, ή ακόμα και μία αίσθηση ζήλιας. Δεν με σταματάει αυτό από το να κάνω αυτό που κάνω. Μπορώ να καταλάβω ότι, για πολλούς, αυτό που έγινε φαίνεται άδικο, αν και δεν παραβίασα κανέναν κανόνα”.

Ο 22χρονος που καταλαμβάνει την 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του ανδρικού τένις, αναφέρθηκε και στο πόσο σημαντικό είναι να εκπροσωπεί τη χώρα του ως ένας από τους κορυφαίους αθλητές της Ελλάδας στο εξωτερικό.

“Αυτή την στιγμή δεν έχουμε πολλούς εκπροσώπους του αθλήματος από την χώρα μας. Επομένως, η δική μου συμβολή, όχι μόνον στο τέννις, αλλά γενικότερα στον αθλητισμό στην χώρα μας, μου προσφέρει μία ξεχωριστή περηφάνια, ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχω την θέση που έχω στην παγκόσμια κατάταξη, ελπίζοντας πάντα για κάτι περισσότερο. Είναι σημάντικο τ’ότι προσφέρω κι εγώ στον ελληνικό αθλητισμό, όπως και πολλοί άλλοι νέοι που ακολουθούν, αλλά και αθλητές από διαφορετικά αθλήματα. Αυτό είναι σημαντικό για την κουλτούρα μας και την εξέλιξη της χώρας μας μέσω του αθλητισμού”.

Σε ερώτηση της Κατερίνας Χατζή που επιμελήθηκε τη συνέντευξη, σχετικά με τη δόξα και τα χρήματα που έχει κερδίσει από το τένις κι αν αυτά έχουν επηρεάσει τον χαρακτήρα του, ο Στέφανος υπογράμμισε: “Δεν θα έλεγα ότι αυτό είχε μεγάλη επίδραση στον εαυτό μου. Η οικονομική άνεση μου επιτρέπει να στηρίξω τα τρία αδέρφια μου που θέλουν και αυτά να παίξουν τέννις. Είναι ένα μεγάλο προτέρημα το ότι βρίσκομαι στη θέση που βρίσκομαι μέχρι στιγμής. Θέλω μια μέρα να μπορέσω να έχω ένα σπίτι με την οικογένειά μου. Θα το ήθελα πολύ αυτό γιατί έχω δουλέψει πολύ σκληρά για τις ανέσεις που, τώρα πια, είναι μέρος της ζωής μου. Αυτό δεν επιρεάζει όμως τον χαρακτήρα μου. Προσπαθώ να μείνω ταπεινός γιατί ξέρω ότι είμαι ακόμα στην αρχή και θέλω να κατορθώσω πολλά περισσότερα σε σχέση με την καριέρα μου και την προσωπική μου ζωή. Νομίζω ότι, μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες που πρέπει να περάσω είναι το να καταφέρω να μείνω ίδιος, χωρίς να αλλάξει ο χαρακτήρας μου. Θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι που θα θελήσουν να μπουν στην ζωή μου ή να αποτελέσουν μέρος της παρέας μου. Πρέπει, λοιπόν, να είμαι προσεκτικός και να επιλέξω σωστά τους ανθρώπους με τους οποίους θέλω να περνάω τον ελεύθερό μου χρόνο, εκτός γηπέδου”.



“Ένα πράγμα που βλέπω ως ένα μεγάλο επίτευγμα που με χαρακτηρίζει είναι η υπομονή μου, καθώς και το ότι μπορώ να «διαβάσω» έναν άνθρωπο, δίχως να χρειαστεί να του μιλήσω για πολλή ώρα. Αυτό που θα ήθελα να αλλάξω είναι το να είμαι λίγο περισσότερο παρατηρητικός και λιγότερο νευρικός κατά του διάρκεια του αγώνα”.

Για το πόσο ρόλο παίζει η τεχνολογία σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Τσιτσιπάς επεσήμανε: “Η τεχνολογία, στο μέλλον, θα είναι είτε η απόλυτη καταστροφή, είτε το απόλυτο θαύμα. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Εξαρτάται, βέβαια, από το πως θα την χρησιμοποιήσει η ανθρωπότητα. Είμαι μεγάλος φαν των Tesla, είναι μια εταιρία με λαμπρό μέλλον. Θαυμάζω την τεχνολογία και πίστευω ότι οι μεγάλες αλλαγές στο μέλλον θα σχετίζονται με αυτή. Αξίζει να ασχοληθεί κάποιος μαζί της”.