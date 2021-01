Life

Κατερίνα Παπουτσάκη: δουλεύοντας με τον Κιμούλη, έχασα τη φωνή μου (βίντεο)

Ακόμη μια αναφορά για την συμπεριφορά του ηθοποιού και σκηνοθέτη, από συνάδελφο του.

Πληθαίνουν οι αναφορές - καταγγελίες εναντίον του Γιώργου Κιμούλη μετά την αποκάλυψη της Ζέτας Δούκα την περασμένη Τρίτη, ότι υπήρξε θύμα λεκτικής και σωματικής βίας του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη που το 2007 αντικατέστησε την Ευδοκία Ρουμελιώτη στην παράσταση «Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα», μίλησε στην ΕΡΤ για την εμπειρία της με τον Γιώργο Κιμούλη. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως τότε έφτασε σε σημείο να χάσει τη φωνή της, τονίζοντας ότι είναι μια συνεργασία που σε καμία περίπτωση δε θα επαναλάμβανε.

«Είμαι εδώ και στέκομαι στο πλευρό κάθε γυναίκας ή άνδρα που έχει να καταγγείλει μια περίπτωση που τον έκανε να αισθανθεί ότι ξεπέρασε τα όριά του κι ο άλλος άνθρωπος κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας του προσπάθησε να παραβιάσει τα δικαιώματα και τα όρια κάποιου άλλου ανθρώπου είναι κάτι που το στηλιτεύω ξεκάθαρα και πιστεύω ότι πρέπει να ταχθούμε όλοι υπέρ αυτής της προσπάθειας. Στο βαθμό του να προβώ σε μια τέτοια καταγγελία, όχι ευτυχώς, ίσως γιατί ήμουν και τυχερή και ίσως έβαλα τα όριά μου. Ίσως το timing ήταν τέτοιο που περιχαράκωσα τη δική μου παρουσία σε αυτή την παράσταση», δήλωσε αρχικά.

«Τους πρώτους μήνες ήταν πολύ δύσκολα τα πράγμα, έχασα τη φωνή μου, ζορίστηκα πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα ήταν μια πολύ δύσκολη συνεργασία. Από ένα σημείο και μετά που έχασα τη φωνή μου δεν είχαμε καμία απολύτως επαφή. Κλείστηκα στο καμαρίνι μου. Ήταν μια δύσκολη συνθήκη. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν σημασία, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπήρξε παραβίαση και είναι μια συνεργασία που σαφώς δε θα ξαναέκανα, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση καμία. Επειδή ολοκληρώνω τους κύκλους των συνεργασιών μου κι αυτή είναι μια βασική επιδίωξή μου να φέρομαι με επαγγελματισμό έκανα την καρδιά μου πέτρα και συνέχισα. Αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορώ να καταλάβω καταστάσεις που μπορεί να πήγαν παραπέρα και να ήταν ακόμη πιο δύσκολες και παρεμβατικές», προσέθεσε.

«Εγώ μπόρεσα ενδεχομένως και το διαχειρίστηκα…. Μπορώ να καταλάβω επειδή ήμουν η τρίτη αντικαταστάτρια πως μπορεί να ήταν πριν τα πράγματα. Αισθάνομαι πως αυτό συμβαίνει σε όλους τους χώρους, οπότε είναι μια παρότρυνση όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να μιλήσουν…. Ενδεχομένως να υπήρχε μέχρι τώρα ομερτά, αλλά έπρεπε να σταματήσει», συμπλήρωσε η Κατερίνα Παπουτσάκη.