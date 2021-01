Κοινωνία

Ο Αιμίλιος Περδικάρης προσωρινός πρόεδρος στο ΑΠΕ - ΜΠΕ

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος Ευτύχης Παλλήκαρης.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας κ. Θοδωρή Λιβάνιου, προσωρινός πρόεδρος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ) ορίζεται ο δημοσιογράφος Αιμίλιος Περδικάρης.

Προηγουμένως ο κ. Λιβάνιος είχε κάνει αποδεκτή την παραίτηση του δημοσιογράφου κ. Ευτύχη Παλλήκαρη από τη θέση του προέδρου του ΑΠΕ - ΜΠΕ, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά για την επιτυχή του θητεία και τις υπηρεσίες που προσέφερε στο δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων.

Παράλληλα, ξεκινούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη της θέσης του προέδρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποιος είναι ο. Αιμίλιος Περδικάρης

Ο Αιμίλιος Περδικάρης γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επικοινωνία και τα Νέα Media στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση (διπλωματική εργασία) στην Πολιτική/Εκλογική Κοινωνιολογία. Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Αθηνών.

Έχει εργαστεί από το 2001 ως ρεπόρτερ, πολιτικός συντάκτης, παραγωγός και παρουσιαστής εκπομπών και ως επιτελικό στέλεχος του ειδησεογραφικού τομέα σε πολλά έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης. Μεταξύ αυτών, το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΕΡΤ, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Βήμα FM, Θέμα FM και City FM, οι εφημερίδες «Τα Νέα», «Το Βήμα», «Πρώτο Θέμα», «Ελεύθερος Τύπος», «Φιλελεύθερος», «Κεφάλαιο», οι ιστοσελίδες Newsit.gr, TheCaller.gr, Capital.gr, Reader.gr και Insider.gr, Newsbeast.gr και το περιοδικό DownTown.

Μιλάει αγγλικά και γερμανικά, είναι παντρεμένος κι έχει τρεις κόρες.