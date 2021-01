Life

Doors: “Πρόγευση” από το βιογραφικό κόμικ “Morrison Hotel” (εικόνες)

Οι Doors έδωσαν στη δημοσιότητα αποκλειστικό απόσπασμα από την επικείμενη έκδοση

Η συναυλία των Doors, την 1η Μαρτίου του 1969, στο Dinner Key Auditorium στο Μαϊάμι είναι διαβόητη. Τα όσα έκανε επί σκηνής ο Jim Morrison οδήγησαν λίγες μέρες μετά τη συναυλία στη σύλληψή του για απρεπή εμφάνιση, βωμολοχίες και κατάσταση μέθης δημοσίως. Τα όσα οδήγησαν σε αυτή τη συναυλία, αφηγείται το αυτοβιογραφικό κόμικ «Morrison Hotel» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 16 Μαρτίου από τον εκδοτικό οίκο Z2 Comics. Οι Doors έδωσαν στη δημοσιότητα αποκλειστικό απόσπασμα από την επικείμενη έκδοση αλλά και εικαστικά από το ειδικό picture disc vinyl «Morrison Hotel» γιορτάζοντας τα 50ά γενέθλια του άλμπουμ, όπως αναφέρει το Rolling Stone (

Το κόμικ φέρει την υπογραφή της Leah Moore, η οποία συνεργάστηκε με τα επιζήσαντα μέλη της μπάντας, ενώ συνεισέφεραν πολλοί καλλιτέχνες απ' όλον τον κόσμο. Οι σελίδες τις οποίες μπορούμε να δούμε δείχνουν τους Doors να μένουν ενεοί μπροστά στο μεγαλύτερο του αναμενόμενου πλήθος που έχει γεμίσει το στάδιο. Ο Jim βεβαίως δεν ήταν παρών, αλλά καταφέρνει με καθυστέρηση να μπει σε αεροπλάνο, στην πτήση τον βλέπουμε με μούσια, που προσφάτως έχει αφήσει, να φλερτάρει με τις αεροσυνοδούς. Ο μάνατζερ του συγκροτήματος παζαρεύει με τον ιδιοκτήτη του συναυλιακού χώρου, που έχει κόψει πιο πολλά εισιτήρια αλλά αρνείται να δώσει στους Doors παραπάνω χρήματα από αυτά που λέει το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει.

Στην ειδική επανέκδοση του «Morrison Hotel», το LP θα είναι με το αυθεντικό στέρεο μιξάρισμα του 1970, αλλά σε remastering από τον Bruce Botnick, τον για πολλά χρόνια ηχολήπτη των Doors.