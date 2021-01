Κοινωνία

Σύλληψη για την δολοφονία του οδηγού σχολικού λεωφορείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ειναι ο άνδρας στον οποίο πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί, μετά απο ενδελεχή έρευνα.

Η Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής έχει συλλάβει έναν 43χρονο για τη δολοφονία του 64χρονου οδηγού λεωφορείου, η σορός του οποίου είχε βρεθεί ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο Σούνιο.

Τα ίχνη του άτυχου άνδρα είχαν χαθεί από τις 15 Νοεμβρίου, από τα Βριλήσσια.

Το πτώμα του είχε βρει τυχαία ένας περιπατητής σε θαμνώδη έκταση στην περιοχή Αγριλέζα, την 1η Ιανουαρίου.

Ο ιατροδικαστής δεν είχε καταφέρει να προσδιορίσει την αιτία θανάτου, λόγω της προχωρημένης σήψης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκεται για συνάδελφο του, ο οποίος ομολόγησε το περιστατικό, ισχυριζόμενος πάντως στους αστυνομικούς ότι δεν είχε πρόθεση να κάνει κακό στο θύμα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, η υπόθεση της ανθρωποκτονίας 64χρονου ημεδαπού, η σορός του οποίου βρέθηκε την 1-1-2021 στην περιοχή Αγριλέζα Λαυρίου.

Μετά τον εντοπισμό της σορού ακολούθησε ενδελεχής αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας πρόεκυψαν στοιχεία για την εμπλοκή στην υπόθεση 43χρονου ημεδαπού.

Με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, ο 43χρονος εντοπίσθηκε, προσήχθη για εξέταση και ταυτοποιήθηκε ως δράστης, ενώ προσδιορίστηκαν και τα κίνητρα της πράξης του.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε για κυρία ανάκριση.

Σε βάρος του 43χρονου εκδόθηκε ένταλμα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη σήμερα».