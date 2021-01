Πολιτική

Συζήτησαν για τον κορονοϊό Μητσοτάκης - Νετανιάχου

Τηλεφωνική συνομιλία των Πρωθυπουργών της Ελλάδας και του Ισραήλ

Οι Πρωθυπουργοί του Ισραήλ και της Ελλάδας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαν σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνική συνομιλία στην οποία συζήτησαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και ο κόσμος στην καταπολέμηση του Covid19.

Οι δύο Πρωθυπουργοί αντάλλαξαν τις σημαντικότερες εμπειρίες τους και τα διδάγματα τους καθώς ο αγώνας κατά του Covid19 συνεχίζεται.



Οι δύο Πρωθυπουργοί συζήτησαν και για τις σχέσεις των δύο χωρών και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις στενές τους διαβουλεύσεις, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο Twitter της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα.