Αθλητικά

Οπαδική βία: Άγρια επίθεση δέχθηκε ανήλικος (εικόνες)

Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν επειδή υποστηρίζει διαφορετική ομάδα. Σε προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία.

Επίθεση από ομάδα οκτώ ατόμων δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής ένας 14χρονος, στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο thestival.gr, ότι οι περισσότεροι από τους δράστες ήταν ανήλικοι.

Το θύμα δήλωσε στους αστυνομικούς ότι οι δράστες τον ρώτησαν τι ομάδα είναι. Σύμφωνα με τον ίδιο, του είπαν πως είναι οπαδοί ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν σε οκτώ προσαγωγές.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας-Aναλήψεως για να αναγνωρίσει αν κάποιος από τους προσαχθέντες εμπλέκεται στην επίθεση.