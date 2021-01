Κόσμος

Ιαπωνία: κρατούσε την σορό της μητέρας της σε καταψύκτη για 10 χρόνια!

Προκαλεί σοκ η είδηση που μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας. Γιατί υποστηρίζει ότι κρατούσε κρυμμένο το άψυχο σώμα της μητέρας της για τόσα χρόνια.

(εικόνα αρχείου)

Μια Γιαπωνέζα που έκρυβε σε έναν καταψύκτη το πτώμα της μητέρας της που είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια εξήγησε την κίνησή της λέγοντας ότι φοβόταν πως θα της έκαναν έξωση από το διαμέρισμα εάν γινόταν γνωστός ο θάνατός της, όπως μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Γιούμι Γιοσίνο, 48 ετών, συνελήφθη με την υποψία ότι «έκρυβε το πτώμα μιας γυναίκας» που βρέθηκε την Τετάρτη σε καταψύκτη σε διαμέρισμα του Τόκιο.

Η κατηγορούμενη δήλωσε ότι έκρυβε το πτώμα εδώ και δέκα χρόνια διότι «δεν ήθελε να μετακομίσει» από το διαμέρισμα το οποίο μοιραζόταν με τη μητέρα της, όπως δήλωσαν αστυνομικές πηγές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ενοικιαστήριο του διαμερίσματος σε κτίριο του Τόκιο ήταν στο όνομα της μητέρας, η οποία εκτιμάται ότι κατά τον χρόνο του θανάτου της ήταν περίπου 60 ετών, σύμφωνα με το Kyodo News.

Η Γιούμι Γιοσίνο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα στα μέσα Ιανουαρίου λόγω καθυστερήσεων στην καταβολή του ενοικίου και η μακάβρια ανακάλυψη έγινε από τον άνθρωπο που πήγε να το καθαρίσει.

Σύμφωνα με τον Τύπο, δεν κατέστη δυνατό να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος και η αιτία του θανάτου της γυναίκας από την νεκροοψία που διενεργήθηκε.