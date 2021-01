Παράξενα

Γιαγιά 110 ετών μετατράπηκε σε… σταρ του TikTok

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλιά της η γηραιότερη κάτοικος της Ουαλίας...

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλιά της η γηραιότερη κάτοικος της Ουαλίας Έιμι Χόκινς. Ο δισέγγονός της ανάρτησε βίντεο στο TikTok στο οποίο η προγιαγιά του τραγουδά για τα 110α γενέθλιά της.



Η Χόκινς στις αρχές της εβδομάδας, είχε κυκλοφορήσει άλλο βίντεο στο οποίο τραγουδούσε μαζί με την οικογένειά της, αλλά και ένα στο οποίο εμφανίζεται να… χορεύει με τον 14χρονο δισέγγονό της.



Η Έιμι Χόκινς δήλωσε ότι η εμπειρία «μας έφερε όλους κοντά», ενώ τα views του βίντεό της συνέχιζαν να αυξάνονται. «Υποθέτω ότι είναι ευχάριστο», δήλωσε για τη νεοαποκτηθείσα δημοσιότητά της, προσθέτοντας «παρά το γεγονός ότι είμαι μόλις 110 ετών, αντιμετωπίζω προβλήματα ακοής».



Τέσσερις γενιές της οικογένειάς της ζουν μαζί στο σπίτι της στη νότια Ουαλία, ενώ η κόρη της, Ρόζμαρι Μόρις, δήλωσε ευτυχισμένη που μπορούν να είναι όλοι μαζί εν μέσω της πανδημίας.