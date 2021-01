Οικονομία

Χατζηδάκης: Τα 10 βήματα για τις εκκρεμείς συντάξεις

Τους βασικούς άξονες του σχεδίου για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας.

Τους βασικούς άξονες του σχεδίου δέκα σημείων για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, σημείωσε ότι, έχοντας ως βάση τη δουλειά που έχει ήδη γίνει από τη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, (με τελευταίο παράδειγμα τη δέσμη μέτρων που νομοθετήθηκε στα τέλη του 2020 και ξεκίνησε να εφαρμόζεται, όπως οι αποσπάσεις από άλλους φορείς των δημοσίων προς τον e-ΕΦΚΑ, την καταβολή μπόνους σε ομάδες εργαζομένων, αν πετύχουν συγκεκριμένους στόχους για τις αποφάσεις σύνταξης, κ.ά.), δρομολογούνται τα ακόλουθα μέτρα:

Τοποθέτηση project manager και ομάδας έργου, που έχει ήδη «πιάσει δουλειά». Χορήγηση αριθμού εθνικών συντάξεων - και μάλιστα αναδρομικά από την κατάθεση της αίτησης για σύνταξη - ως μέτρο ανακούφισης των συνταξιούχων, αλλά και άμεση εκπλήρωση μίας υποχρέωσης του e-ΕΦΚΑ. «Όσα ήδη ισχύουν για την καταβολή της προσωρινής σύνταξης δεν επηρεάζονται», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. «Καθώς, όμως, έχουμε διαπιστώσει ότι με τα σημερινά δεδομένα προσωρινή σύνταξη χορηγείται περίπου στο 30% των περιπτώσεων, επιδιώκουμε να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό, ώστε να έχουν κάτι να πορευτούν - ενόσω περιμένουν - , αυτοί που τώρα δεν λαμβάνουν τίποτε» διευκρίνισε. Προτεραιότητα στην καταβολή συντάξεων για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση, πριν από το 2018. Όπως είπε ο υπουργός Εργασίας, πρόκειται για περίπου 15.000 περιπτώσεις. Διεύρυνση της χρήσης των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα ειδικά για καταχώρηση δεδομένων (data entry) και δημιουργία φακέλων. Ειδικά προγράμματα για την επιτάχυνση απονομής συντάξεων στα πλέον προβληματικά ασφαλιστικά ταμεία που έχουν συνενωθεί στον e-ΕΦΚΑ, όπου εντοπίζονται μεγάλες δυσκολίες, με τον κ. Χατζηδάκη να αναφέρει ενδεικτικά το ταμείο των γιατρών (ΤΣΑΥ), των μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) και των ναυτικών (ΝΑΤ). Απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση σύνταξης με την προετοιμασία κατάλληλων κανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να συμπτυχθούν τα «βήματα» που σήμερα απαιτούνται. Θεσμοθέτηση Ενιαίου Πλαισίου Υποβολής Συνταξιοδοτικού Αιτήματος ηλεκτρονικά (δηλαδή όχι υποβολή χειρόγραφων αιτημάτων πλέον, αλλά ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, καταχώρηση, κλπ), στο πρότυπο των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των αρχείων του ΕΦΚΑ, με αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης προς την κατεύθυνση αυτή. Όπως σημείωσε μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης, στο «ψηφιακό μέτωπο» εξετάζονται σειρά πρωτοβουλιών άμεσης δράσης, από την αναβάθμιση των ιστοσελίδων του υπουργείου και όλων των φορέων (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ, κ.ά.), ώστε να είναι πιο χρηστικές, έως την αξιοποίηση των ΚΕΠ για την καλύτερη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων και τη δημιουργία σύγχρονων τηλεφωνικών κέντρων, για να λύνουν τις απορίες των πολιτών και να τους κατευθύνουν στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία. Για όλα αυτά τα θέματα πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και συνάντηση μεταξύ του κ. Χατζηδάκη και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, που θα έχουν στενή συνεργασία. Αξιοποίηση περισσότερων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων και οι 150 νεοδιοριζόμενοι στα τμήματα ωρίμανσης συνταξιοδοτικών φακέλων και απονομών συντάξεων. Σταδιακή σύνδεση έκδοσης κύριων και επικουρικών συντάξεων, με βαθμιαία ενοποίηση των δομών, ώστε να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία και να μην παρατηρούνται χρονικά κενά μεταξύ της καταβολής της κύριας και της επικουρικής σύνταξης.

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων αποτελεί μεν Νο1 προτεραιότητα στην παρούσα φάση, αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα μείνουν πίσω τα υπόλοιπα θέματα αρμοδιότητας του ΕΦΚΑ. «Θέλουμε να οργανωθούμε σωστά, να βάλουμε προτεραιότητες και πολύ σύντομα θα δούμε τα ήδη υπάρχοντα αποτελέσματα, (που αποτυπώθηκαν στην αύξηση των συντάξεων κατά 31% πέρυσι σε σχέση με το 2019), να βελτιώνονται ακόμα περισσότερο», κατέληξε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.