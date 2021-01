Αθλητικά

ΟΦΗ – ΑΕΚ: Πήρε το “διπλό” η Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Ο ΟΦΗ στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Super League Interwetten φιλοξένησε στην Κρήτη την ΑΕΚ, η οποία επικράτησε εύκολα με 2-0. Οι Σάκχοφ και Τάνκοβιτς τα γκολ.

Στο ηλιόλουστο Ηράκλειο της Κρήτης, ο ΟΦΗ μετά την εντός έδρας ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης, υποδέχθηκε την ΑΕΚ, η οποία προερχόταν από το 0-2 στο ΟΑΚΑ από τον ΠΑΣ Γιάννινα και ήθελε οπωσδήποτε την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Οι Κρητικοί μπήκαν πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο του «Γεντί Κουλέ» και έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 12' με τον Στάικο να πιάνει ένα ωραίο σουτ, αλλά ο Αθανασιάδης εκτινάχθηκε στο «Γ» της εστίας τους και έδιωξε εντυπωσιακά.

Τρία λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ απάντησε στην ευκαιρία του ΟΦΗ με τον Καρίμ Ανσαριφάρντ να βγαίνει σε τετ α τετ, αλλά ο πορτιέρο Βάτερμαν απομάκρυνε με το πόδι.

Μέσα σε πέντε λεπτά, ο ΟΦΗ είχε δύο καλές στιγμές, όταν στο 35' ο Στάικος εκτέλεσε το φάουλ απ' τα αριστερά και ο Βούρος πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ και στο 40' η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νέιρα πέρασε πάνω από την εστία της Ένωσης.

Η ΑΕΚ κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα, καθώς στο 43' ο Σιμάνσκι εκτέλεσε το κόρνερ, ο Λάτσι πήρε την πρώτη κεφαλιά, με την μπάλα να πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι και εκεί ο Σάκχοφ με νέα κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο έτσι και στο δεύτερο, ο ΟΦΗ ξεκίνησε με ευκαιρία, αφού στο 50' την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Στάικου, απέκρουσε πάλι εντυπωσιακά ο Αθανασιάδης.



Στο 66' ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ, βάζοντας στον αγωνιστικό χώρο τον Ολιβέιρα και τον Τάνκοβιτς και δικαιώθηκε πέντε λεπτά αργότερα. Ο Ολιβέιρα βρήκε υπέροχα τον Τάνκοβιτς μέσα στην περιοχή και αυτός πλάσαρε εξαιρετικά και έγραψε το ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-2.

Ο Σουηδός επιθετικός στο 77' θα μπορούσε να είχε κάνει δύο τα προσωπικά του τέρματα, αλλά σούταρε πάνω από την εστία του Βάτερμαν. Ο ΟΦΗ προσπάθησε στη συνέχεια να ξανά μπει στο ματς χάνοντας δυο ευκαιρίες σε διάστημα ενός λεπτού. Στο 84' ο Γρίβας με σουτ στην κίνηση δεν νίκησε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ και δευτερόλεπτα αργότερα το σουτ του Καστάνιος πέρασε άουτ.

Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα και η ΑΕΚ έφυγε από την Κρήτη με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Οι συνθέσεις

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Βάτερμαν, Ουές, Βούρος (59' Γρίβας), Διαμάντης, Γιαννούλης, Κοροβέσης (82' Λυμπεράκης),Μεγιάδο, Στάικος (69' Ντε Γκουζμάν), Νέιρα, Στούρτζεον, Σαρδινέρο (82' Καστάνιος).

AEK (Mανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Μπακάκης (74' Σιμόες), Σβάρνας, Λάτσι (56' Νεντελτσεάρου), Λόπες, Σιμάνσκι, Γαλανόπουλος, Σάκχοφ, Γκαρσία (74' Χριστόπουλος), Αλμπάνης (66' Τάνκοβιτς), Ανσαριφάρντ (66' Ολιβέιρα).