Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός: “Περίπατος” στην Τούμπα

Μικρό "εμπόδιο" οι Αγρινιώτες για τον "δικέφαλο" της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Super League φιλοξένησε στην Τούμπα τον Παναιτωλικό και επικράτησε πολύ εύκολα με 5-0. Πέτυχε τρία γκολ σε ένα δεκάλεπτο.

Ο "δικέφαλος" ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και είχε την κατοχή απειλώντας για πρώτη φορά στο 25' όταν ο Σβιντέρσκι από το ύψος του πέναλτι έκανε το πλασέ, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα και ο Αουγκούστο στη συνέχεια έκανε το σουτ, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 39', όταν ο Μουργκ μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετική ντρίμπλα απέφυγε τον Μαλή και με ωραίο σουτ νίκησε τον Κνετ για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και μέσα σε δέκα λεπτά καθάρισε την υπόθεση νίκη. Στο 51', ο Ροντρίγκο έκανε ωραία σέντρα και ο Σβαμπ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έξι λεπτά αργότερα, ο Τζόλης με φοβερό σουτ έστιελε τη μπάλα στο δοκάρι και τα δίχτυα για το 3-0, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Σβιντέρσκι έπειτα από σέντρα του Ελ Καντουρί σκόραρε με ωραίο τρόπο για το ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 4-0.

Από εκεί και έπειτα το υπόλοιπο του αγώνα ήταν τυπική διαδικασία με τον δικέφαλο να παίρνει μια εύκολη νίκη πετυχαίνοντας και πέμπτο τέρμα στο 90' με τον Σβιντέρσκι να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Z. Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Ίνγκασον, Βαρέλα, Περέιρα, Αουγκούστο (46'Ελ Καντουρί), Σβαμπ (78' Νινούα), Α. Ζίβκοβιτς (65' Ουάρντα), Μουργκ (78' Τσιγγάρας), Τζόλης (65' Λάμπρου), Σβιντέρσκι.

Παναιτωλικός (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Τζανακάκης, Μαλής, Τσότσαλιτς, Περέιρα, A. Τσιγγάρας, Αρσούρα (62' Λιάβας, 77' Ντάλσιο), Ταχάρ (62' Μάζουρεκ), Μπαρμπόσα (66' Μανθάτης), Αριγίμπι, Ντίας (66' Βέργος).