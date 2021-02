Κοινωνία

Γυμνάσια - Λύκεια: άνοιγμα των σχολείων με μέτρα και εξαιρέσεις

Τα μέτρα πρόληψης που ισχύουν στα σχολεία κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Πού θα παραμείνουν κλειστά Γυμνάσια και Λύκεια. Επιφυλάξεις για το άνοιγμα από την ΟΛΜΕ.

Στις φυσικές τάξεις και τα θρανία επιστρέφουν σήμερα, Δευτέρα, οι μαθητές και οι μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων της επικράτειας, που ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους μετά από ένα «διάλειμμα» δυόμιση μηνών.

Εξαίρεση αποτελούν τα λύκεια στις αποκαλούμενες «κόκκινες» περιοχές, στις περιοχές δηλαδή με επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο, όπου τα μαθήματα συνεχίζονται με τηλε-εκπαίδευση και όχι δια ζώσης.

Το άνοιγμα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνοδεύεται από μέτρα πρόληψης κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού: υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χρήση αντισηπτικών και τακτικούς αερισμούς των χώρων. Επιπλέον, τα διαλείμματα γίνονται ανά ομάδες μαθητών, ενώ σταθερές πρέπει να είναι οι ομάδες των μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες. Σχολαστικοί αναμένεται να είναι οι καθαρισμοί όλων των χώρων των σχολείων, ενώ ειδικά μέτρα έχουν ληφθεί για την προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήση μουσικών οργάνων κ.ά.. Οι σχολικές γιορτές θα γίνονται επίσης με μέτρα και οι σχολικές επισκέψεις ή οι περίπατοι θα πραγματοποιούνται ανά τμήμα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ στα σχολεία θα συνεχιστούν. Παράλληλα, συνεχίζει να είναι σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα για το κλείσιμο ραντεβού από εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες άνω των 16 (edu.testing.gov.gr). Όπως έχει τονιστεί από το υπουργείο Παιδείας, ο έλεγχος αυτός χρησιμεύει προκειμένου να υπάρχει μία καλύτερη επιδημιολογική εικόνα των σχολείων.

Τις επιφυλάξεις της για το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων έχει εκφράσει η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), τονίζοντας ότι τα μέτρα πρόληψης και ο τρόπος με τον οποίο αναμένεται να λειτουργήσουν οι σχολικές δομές δεν επαρκούν. «Η αλήθεια είναι ότι, ο τρόπος με τον οποίο ανοίγουν τα σχολεία, αφενός δημιουργεί συνθήκες εξάπλωσης του ιού και αφετέρου, προδιαγράφει το νέο κλείσιμό τους το επόμενο διάστημα», αναφέρει η Ομοσπονδία.

Η ΟΛΜΕ ζητά να γίνονται άμεσα και δωρεάν, μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ Covid στα σχολεία για εκπαιδευτικούς και μαθητές και να ληφθούν μέτρα «για την ουσιαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και όχι φόρτωμα αυτής της διαδικασίας στους εκπαιδευτικούς». Τέλος, η ΟΛΜΕ ζητά να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών, να αξιοποιηθούν χώροι και αίθουσες, με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε να αραιώσει ο μαθητικός πληθυσμός στις σχολικές τάξεις.