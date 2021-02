“Η Φαμίλια”: οι πεθερές και ο σκύλος του Παβλόφ (εικόνες)

Life

Η Μαίρη και ο Γιάννης θα κάνουν τα πάντα για να επανέλθουν οι γνωστές «ισορροπίες» στην οικογένεια! Θα τα καταφέρουν;

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ; Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

«ΟΙ ΠΕΘΕΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΒΛΟΦ»

Η Δέσποινα και η Τζο σταματούν να τσακώνονται, χάριν ενός στοιχήματος και αυτό φέρνει τα πάνω κάτω στο status quo της οικογένειας! Ο Γιάννης και η Μαίρη, προσπαθώντας να αναπληρώσουν τις γνωστές συμπεριφορές των δύο γυναικών, σαν εξαρτημένο αντανακλαστικό αρχίζουν να γίνονται οι... μανάδες τους! Οι συμπεθέρες περνούν χρόνο μαζί σαν δυο καλές φίλες. Η Μαίρη και ο Γιάννης θα κάνουν τα πάντα για να επανέλθουν οι γνωστές «ισορροπίες» στην οικογένεια! Επιστρατεύονται μέχρι και ο Στάθης με τη Λίτσα για να πετύχουν το ακατόρθωτο, ενώ η Δέσποινα και η Τζο διασκεδάζουν με τις προσπάθειές τους. Το θέμα είναι να προσέχεις πάντα τι εύχεσαι, γιατί μπορεί και να γίνει…

