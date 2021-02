Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Κένι Λαλά στα “ερυθρόλευκα”

Ο Γάλλος άσος υπέγραψε συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους». Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού.

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Κένι Λαλά. Ο Γάλλος άσος υπέγραψε συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» και φωτογραφήθηκε με την καινούργια του φανέλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κένι Λαλά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 χρόνων.

Ο Γάλλος άσος γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1991 και αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο 29χρονος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Paris FC και το καλοκαίρι του 2011 μετακόμισε στη Valenciennes για τέσσερα χρόνια. Επόμενος σταθμός της καριέρας του η Lens, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για δύο χρόνια, πριν υπογράψει το καλοκαίρι του 2017 στη Strasbourg. Με τους Racers αγωνίστηκε σε 131 παιχνίδια, πανηγυρίζοντας μαζί τους την κατάκτηση του γαλλικού Λιγκ Καπ (Coupe de la Ligue) το 2019.

Τη φετινή σεζόν ο Κένι Λαλά έχει αγωνιστεί 21 φορές με τη Strasbourg, σκοράροντας παράλληλα τρεις φορές.