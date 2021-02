Κοινωνία

Θρήνος για εγκυμονούσα : Δεν πρόλαβε να δει το μωρό της

«Έφυγε» από τη ζωή νεαρή γυναίκα που ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Μία γυναίκα 34 ετών από τον Πύργο Ηλείας πέθανε το απόγευμα της Κυριακής στο νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας.

Η γυναίκα ήταν στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός της οφείλεται σε πνευμονική εμβολή.

Οι ίδιες πληροφορίες, την θέλουν τον τελευταίο καιρό να παρουσίαζε επιπλοκές, και για το λόγο αυτόν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στο Νοσοκομείο Πύργου.

Όταν όμως η κατάστασή της επιδεινώθηκε, αφού παρουσίαζε σπασμούς, μεταφέρθηκε στον «Άγιο Ανδρέα» στην Πάτρα.

Εκεί, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν τη δική τους μάχη προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Ελένη, χθες το απόγευμα «έσβησε», με τους γιατρούς να καταφέρνουν να κρατήσουν στη ζωή όμως το μωράκι της.

Πηγή: ert.gr