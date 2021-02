Οικονομία

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Νέες πληρωμές για απώλεια ενοικίων

Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε «κύμα συμψηφισμών» σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν υπόλοιπα που δεν έχουν εκκαθαριστεί.

Του Νίκου Ρογκάκου

Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή του 50% των αποζημιώσεων απώλειας από είσπραξη ενοικίων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Οι ιδιοκτήτες θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό και ήδη έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους 19,2 εκατ. ευρώ για τον μήνα Νοέμβριο, σε 176.404 ΑΦΜ, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες πρέπει να προβούν σε συμπλήρωση της αίτησής τους με έγκυρο αριθμό IBAN Λογαριασμού.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στο 38ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ. Παράλληλα όπως είπε για τους δικαιούχους του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, η διαδικασία θα συνεχιστεί και τον Φεβρουάριο, με όσο το δυνατόν γρηγορότερους ρυθμούς.

Ο κ. Σταϊκούρας προανήγγειλε «κύμα συμψηφισμών» σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν υπόλοιπα που δεν έχουν εκκαθαριστεί. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Σταϊκούρας αναφερόμενος στους ιδιοκτήτες είπε ότι «εφόσον το δικαιούμενο ποσό δεν έχει πλήρως συμψηφιστεί μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες θα ωφεληθούν στις αμέσως επόμενες φορολογικές τους υποχρεώσεις».

Πάντως το θέμα των συμψηφισμών θα μπει έντονα στο τραπέζι των μέτρων στήριξης καθώς αφενός προωθείται το μέτρο στήριξης παγίων δαπανών για επιχειρήσεις μέχρι 10 εκατ. κι από την άλλη με τις εκκαθαρίσεις φόρων του οικονομικού έτους 2020 οι υποχρεώσεις θα αυξηθούν.

Έτσι μαζί με τις αποφάσεις για τις προκαταβολές φόρων θα εξεταστεί η σε έκταση αξιοποίηση των συμψηφισμών ώστε να περιοριστεί και η διαδικασία εκταμίευσης μετρητών από το Ταμείο. Το μέτρο βέβαια θα εκταθεί και σε άλλους κλάδους πέρα από τα ακίνητα, όπως είναι φυσικό.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οριοθετήθηκε ότι η διαδικασία αποζημίωσης ξεκινά πλέον ρητά 15 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

Τονίζεται ότι τα ανωτέρω ποσά αποζημίωσης που καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα, είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.

Τα δε ποσά μισθωμάτων που δεν εισπράττονται για όλη την περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 και μετά, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και σε εισφορά αλληλεγγύης (ενώ φέτος, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης).

Για την απώλεια από την είσπραξη μισθωμάτων της περιόδου μέχρι τον Οκτώβριο 2020 προβλέφθηκε η αποζημίωση μέσω συμψηφισμού με νέες φορολογικές οφειλές (βεβαιωμένες από τον Ιούλιο 2020 και μετά).

Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία και για όσους ιδιοκτήτες (6% των αιτήσεων, 19.680 ιδιοκτήτες) ζητήθηκε η διόρθωση της δήλωσής τους.

Τέλος, εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να αποσταλεί και τυπικά η αιτιολόγηση για το υπόλοιπο 23% των αιτήσεων (79.306 περιπτώσεις) που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια, δίνοντας παράλληλα το δικαίωμα αιτιολογημένης προσβολής της απόφασης και επανεξέτασης.