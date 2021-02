Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: Δικογραφία για ψευδορκία από ψαράδες

Οι Αρχές αναλύουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας φωτογραφίες και βίντεο, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρξε εμπλοκή άλλου σκάφους στην τραγωδία.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των ερευνών από τις λιμενικές και αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατος του πρώην Υπουργού, Σήφη Βαλυράκη, οφείλεται σε ατύχημα ή υπάρχει η εμπλοκή κάποιου άλλου σκάφους.

Ο πρώην Υπουργός βρέθηκε νεκρός την Κυριακή 24 Ιανουαρίου κοντά σε σύμπλεγμα νησίδων απέναντι από την Ερέτρια, αφού φέρεται να έπεσε από το σκάφος του, με το οποίο είχε βγει για ψάρεμα στον Ευβοϊκό. Ο θάνατός του επήλθε από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που πιθανόν του προκάλεσε η προπέλα του σκάφους του.

Αυτόπτης μάρτυρας είχε υποστηρίξει ότι αλιευτικό σκάφος βρέθηκε δίπλα στο φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και ένα άτομο διαπληκτίστηκε μαζί του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, το συγκεκριμένο σκάφος έκανε δύο γύρους από τη βάρκα του πρώην Υπουργού, με αποτέλεσμα να προκαλέσει κυματισμό, που πιθανόν να ευθύνεται για την πτώση του Σήφη Βαλυράκη στη θάλασσα.

Οι Αρχές αναμένεται να αξιοποιήσουν όλα τα τεχνολογικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους αναλύοντας φωτογραφικό υλικό και βίντεο από κατοίκους της Ερέτριας από το σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία. Αυτό που ερευνάται είναι το στίγμα των κινητών τηλεφώνων που υπήρχαν στο σημείο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ λόγω της απόστασης που σημειώθηκε το περιστατικό, οι φωτογραφίες που δεν είναι και πολύ “καθαρές”, αναλύονται μέσω ειδικών εφαρμογών.

Στο μεταξύ συμπληρωματικές καταθέσεις στους λιμενικούς έδωσαν δύο επαγγελματίες ψαράδες, καθώς στις πρώτες καταθέσεις τους υποστήριξαν διαφορετικά πράγματα από αυτά που διαπιστώθηκαν σε φωτογραφίες και σε εικόνες από ερασιτεχνικό drone. Εναντίον των δύο ψαράδων σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδορκία, ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των λιμενικών, δεν σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο ψαράδες υποστήριξε στη συμπληρωματική του κατάθεση ότι είχε βγει έξω από το λιμανάκι για να φορτίσει την μπαταρία του σκάφους του, ενώ ο δεύτερος δεν είχε αναφέρει σωστά την ώρα που επέστρεψε με το σκάφος του πίσω στο λιμανάκι.