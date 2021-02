Κοινωνία

Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από τον ανήλικο που μαχαίρωσαν στον Βύρωνα (βίντεο)

Συνελήφθη ο ένας δράστης. Αναζητείται ο δεύτερος.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Το βράδυ του Σαββάτου ο ανήλικος καθόταν με τους φίλους του στο Πάρκο Βύρωνα. Δύο άτομα βγήκαν από ένα άσπρο αυτοκίνητο σύμφωνα με περιγραφές και του επιτέθηκαν, όπως περιγράφει στον ΑΝΤ1: "Δε γνωρίζω πραγματικά γιατί μου επιτέθηκε. Τον έναν τον πιάσανε και τον άλλο τον ψάχνουν. Όταν θα τους βρουν θα μάθουμε λογικά. Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και επιτέθηκαν σε εμάς. Δεν τους γνώριζα. Κατέβηκαν μας φώναξαν κι εγώ εκείνη τη στιγμή κοκκάλωσα και δεν κατάλαβα τι έγινε".

Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά. Αμέσως μετά την επίθεση οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο της επίθεσης εντόπισαν και συνέλαβαν ένα άτομο και αναζητουν τον συνεργό.

Αυτή η εικόνα είναι συνηθισμένη στο πάρκο Βυρωνα τους τελευταίους μήνες λένε οι κάτοικοι. Νεαροί συγκεντρώνονται και επιδεικνύουν τις ικανότητές τους στην οδήγηση.

Το περιστατικό με τον τραυματισμό του ανηλίκου έρχεται να προστεθει σε μια σειρά επεισοδίων με πιο προσφατη περίπτωση την επίθεση σε βάρος μαθητή στην Αργυρούπολη που τραυματίστηκε από μαχαίρι.