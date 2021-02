Αθλητικά

Σάλος για τον γιατρό του Μαραντόνα και τις ηχογραφημένες συνομιλίες (βίντεο)

Οι χαρακτηρισμοί και οι φράσεις του γιατρού, την ημέρα που πέθανε ο «Θεός» του ποδοσφαίρου, προκαλούν θύελλα αντιδράσεων.

Του Γιώργου Τριανταφυλλίδη

Στις 25 Νοεμβρίου ο Ντιέγκο Μαραντόνα έφυγε από την ζωή, σκορπώντας θλίψη σε όλον τον κόσμο.

Δύο μήνες μετά, οι έρευνες συνεχίζονται στην Αργεντινή για τις συνθήκες θανάτου του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και σοκ προκαλούν οι συνομιλίες που είχε ο προσωπικός γιατρός του Μαραντόνα με συνεργάτες του, κατά τη μετάβαση του στο σπίτι του “μάγου” της μπάλας, την ώρα που εκείνος άφηνε την τελευταία του πνοή. «Ναι, φαντάζομαι ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή. Θα χεστεί πεθαίνοντας ο χοντρός. Δεν έχω ιδέα τι συνέβη, πάω προς τα εκεί», ακούγεται να λέει ο Λεοπόλδο Λούκε.

Η ατάκα αυτή του γιατρού του Μαραντόνα έχει προκαλέσει οργή στην Αργεντινή και ένα μεγάλο “γιατί” έχει παραμείνει στο μυαλό των θαυμαστών του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών για τον άδοξο τρόπο με τον οποίο “έφυγε” ο αποκαλούμενος Θεός της μπάλας.

Η οικογένεια του Μαραντόνα καταγγέλλει ελλιπή ιατρική φροντίδα, ενώ σύμφωνα με τις τοξικολογικές εξετάσεις, δεν βρέθηκαν ούτε ναρκωτικά ούτε αλκοόλ στον οργανισμό του Ντιεγκίτο.