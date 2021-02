Κόσμος

ΗΠΑ: σε διαθεσιμότητα αστυνομικοί που έριξαν σπρέι πιπεριού και πέρασαν χειροπέδες σε παιδάκι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία του Ρότσεστερ βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» για τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Αστυνομικοί που πέρασαν χειροπέδες και ψέκασαν με σπρέι πιπεριού παιδί εννιά ετών κατά τη διάρκεια επέμβασής τους την Παρασκευή στην πόλη Ρότσεστερ (πολιτεία της Νέας Υόρκης) τέθηκαν σε διαθεσιμότητα χθες Δευτέρα, κατόπιν εντολής της δημάρχου.

«Δυστυχώς, η πολιτειακή νομοθεσία (της Νέας Υόρκης) και η συλλογική σύμβαση με εμποδίζουν να λάβω ταχύτερα και σοβαρότερα μέτρα», σημείωσε η δήμαρχος, η Λόβλι Γουόρεν, σε μήνυμά της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο δήμος δεν διευκρίνισε πόσοι αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, μέτρο που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι να αποπερατωθεί η εσωτερική έρευνα που διενεργεί η αστυνομία του Ρότσεστερ. Πλάνα από τις κάμερες που φόραγαν οι αστυνομικοί, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν προχθές Κυριακή, δείχνουν ότι τουλάχιστον επτά εξ αυτών ήταν παρόντες στο συμβάν.

Κατά τον υπαρχηγό της αστυνομίας του Ρότσεστερ, τον Αντρέ Άντερσον, το κορίτσι είχε καταληφθεί νωρίτερα από μανία, παραληρούσε, απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του και να αυτοκτονήσει.

Όπως καταγράφουν τα πλάνα, αστυνομικοί και αστυνομικίνες προσπαθούν να λογικέψουν το παιδί, προτού του περάσουν χειροπέδες και το αναγκάσουν να καθίσει στο πίσω κάθισμα περιπολικού.

Το κορίτσι, έκλαιγε, φώναζε, εξεγειρόταν, αστυνομικοί το προειδοποίησαν ότι θα του έριχναν σπρέι πιπεριού, κατόπιν το έκαναν πράγματι, εξαγριώνοντάς το ακόμα περισσότερο.

Ο Αντρέ Άντερσον ανέφερε ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν πρόθεση να συλλάβουν το παιδί, αλλά να το πάνε σε νοσοκομείο, όπου το διακόμισαν εντέλει, προτού βγει μερικές ώρες αργότερα.

Τα πλάνα συγκλόνισαν και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, πολύ πέραν του Ρότσεστερ.

Χθες, εν μέσω χιονόπτωσης και με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται κάτω από το μηδέν, πολλές δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Ρότσεστερ για να διαδηλώσουν, έπειτα από το νέο επεισόδιο.

«Το Ρότσεστερ πρέπει να αντιμετωπίσει το αληθινό πρόβλημα που έχει με την υπευθυνότητα της αστυνομίας», τόνισε ο κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ο Άντριου Κουόμο, σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του χθες.

Η αστυνομία του Ρότσεστερ είχε προσελκύσει για άλλη μια φορά τους προβολείς της δημοσιότητας τον Σεπτέμβριο, μετά τη σύλληψη του αφροαμερικανού Ντάνιελ Προυντ, στον οποίο προκάλεσαν ασφυξία μέλη της, προτού ο άνδρας πεθάνει.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του Ντάνιελ Προυντ ήταν ανθρωποκτονία.

Το σκάνδαλο πυροδότησε διαδηλώσεις στην πόλη και στη Νέα Υόρκη, με αίτημα να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία του Ρότσεστερ. Οι κινητοποιήσεις εξώθησαν τον επικεφαλής της αστυνομίας, τον αφροαμερικανό ΛαΡόν Σινγκλτέρι, να παραιτηθεί από το αξίωμά του τον Σεπτέμβριο.