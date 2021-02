Κόσμος

Αστυνομικοί βάζουν χειροπέδες και ρίχνουν σπρέι πιπεριού σε ανήλικη (βίντεο)

Οργή στις ΗΠΑ για το νέο περιστατικό βίας με θύμα ένα 9χρονο μαύρο κοριτσάκι.

Βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να βάζουν χειροπέδες και να χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού εναντίον ενός μαύρου κοριτσιού 9 ετών στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης έχει προκαλέσει νέο κύμα αγανάκτησης για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η αστυνομία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή της αστυνομίας Αντρέ Άντερσον, το κορίτσι, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν αποκαλυφθεί, είχε πάθει κρίση και απειλούσε να αυτοκτονήσει και να σκοτώσει τη μητέρα του.

Οι αστυνομικοί που εκλήθησαν στο σημείο του συμβάντος την Παρασκευή έβαλαν χειροπέδες στο κορίτσι και στη συνέχεια προσπάθησαν να το αναγκάσουν να μπει στο περιπολικό και χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού όταν αυτό αντιστάθηκε, σύμφωνα με το βίντεο που έχουν καταγράψει οι κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί και το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της πόλης χθες Κυριακή.

Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι ενήργησαν με αυτό τον τρόπο για να προστατεύσουν το κορίτσι και δήλωσαν ότι “αναγκάστηκαν” να του βάλουν χειροπέδες και να κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού.

Όμως η Λόβελι Γουόρεν, η Αφροαμερικανίδα δήμαρχος του Ρότσεστερ, καταδίκασε τη χρήση βίας εναντίον ενός παιδιού και δεσμεύθηκε να διεξαχθεί εσωτερική έρευνα για τις πρακτικές που ακολουθεί η αστυνομία της πόλης. “Έχω ένα παιδί δέκα ετών, είναι παιδί, είναι μωρό. Και ως μητέρα αυτό το βίντεο είναι κάτι που δεν θα ήθελα να βλέπω”, τόνισε η Γουόρεν χθες.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο που αστυνομικοί στο Ρότσεστερ κατηγορούνται για χρήση υπερβολικής βίας εναντίον Αφροαμερικανών. Τον Μάρτιο του 2020 ο Ντάνιελ Προυντ έπεσε σε κώμα και στη συνέχεια πέθανε αφού αστυνομικοί τον κράτησαν με τη βία επί ώρα ακινητοποιημένο στο έδαφος. Οι αστυνομικοί του είχαν φορέσει μια κουκούλα στο κεφάλι, τη λεγόμενη “spit hood”, διότι τους έφτυσε και ισχυρίστηκε ότι είχε κορονοϊό.

Ο θάνατος του Προυντ, ο οποίος επίσης υπέφερε από ψυχολογικά προβλήματα, είχε προκαλέσει μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ είχε διεξαχθεί και εσωτερική έρευνα για το περιστατικό.