Τουρκία: χειροπέδες σε φοιτητές στην Κωνσταντινούπολη

Οι νέες διαδηλώσεις και οι συλλήψεις σημειώθηκαν μερικές ώρες μετά τη σφοδρή επίθεση του τούρκου προέδρου εναντίον του κινήματος ΛΟΑΔ.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν χθες βράδυ στην Κωνσταντινούπολη 159 φοιτητές που ζητούσαν να παραιτηθεί ο νέος πρύτανης του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, τον οποίο διόρισε ο πρόεδρος της χώρας, καθώς και να αφεθούν ελεύθεροι φοιτητές που συνελήφθησαν διότι κρέμασαν πίνακα που τοποθετούσε στον ιερότερο τόπο του Ισλάμ σύμβολο της κοινότητας των ΛΟΑΔ.

«159 άτομα που αρνήθηκαν να τερματίσουν διαδήλωση μπροστά στην πανεπιστημιούπολη (...) και περικύκλωσαν το πρυτανείο τέθηκαν υπό κράτηση», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Βίντεο που καταγράφουν τη βίαιη επέμβαση των δυνάμεων επιβολής της τάξης χθες βράδυ εναντίον των φοιτητών, που ως εκείνη την ώρα διαδήλωναν ειρηνικά, τραγουδώντας, μεταφορτώθηκαν στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Όταν έγινε η επέμβαση σημειώθηκαν αψιμαχίες, με διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα όπως «έξω η αστυνομία», και «τα πανεπιστήμια είναι δικά μας».

Νωρίτερα χθες, προσήχθησαν δεκάδες φοιτητές, που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στην πανεπιστημιούπολη για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τον διορισμό του πρύτανη και την αλληλεγγύη τους στους συλληφθέντες συμφοιτητές τους. Οι συλλήψεις των φοιτητών εντείνουν την αγανάκτηση, στο κίνημά τους όπως και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ετικέτα «δεν θα κατεβάσουμε τα μάτια», που αναφέρεται στη διαταγή αστυνομικών προς φοιτητές να κοιτάνε κάτω, είναι πλέον από τις πιο δημοφιλείς μεταξύ των τούρκων χρηστών στο Twitter.

Οι νέες διαδηλώσεις και οι συλλήψεις σημειώθηκαν μερικές ώρες μετά τη σφοδρή επίθεση του τούρκου προέδρου εναντίον του κινήματος ΛΟΑΔ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε μέλη του κινήματος αυτού για «βανδαλισμό» και διατράνωσε ότι η νεολαία του κόμματός του «δεν ανήκει» σε αυτή την κοινότητα, ότι η χώρα του δεν θα βαδίσει «στο μέλλον με μια νεολαία ΛΟΑΔ, αλλά με μια νεολαία αντάξια της ένδοξης ιστορίας αυτού του έθνους», απευθυνόμενος σε στελέχη του ισλαμοσυντηρητικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Οι φοιτητές που συνελήφθησαν εξαιτίας του πίνακα με το σύμβολο του κινήματος ΛΟΑΔ κατηγορούνται για «υποκίνηση μίσους» από τις αρχές. Οι δύο τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό, άλλοι δύο παραμένουν προφυλακισμένοι. Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού είχε ήδη προκαλέσει αγανάκτηση όταν ανέφερε μέσω Twitter πως συνελήφθησαν «τέσσερις ανώμαλοι». Ο επίμαχος πίνακας κρεμάστηκε την Παρασκευή μπροστά στο γραφείου του πρύτανη του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου (Bogazici Universitesi) που διορίστηκε από τον Ερντογάν. Οι αρχές διατείνονται πως ο πίνακας αναπαριστά με προσβλητικό τρόπο τον Κύβο (Αλ Κάμπα), γρανιτένιο οικοδόμημα του έβδομου αιώνα στο κέντρο της αυλής του μεγάλου τεμένους της Μέκκας (Σαουδική Αραβία), που θεωρείται ο ιερότερος τόπος του ισλάμ.

Το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου έχει μετατραπεί επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες σε θέατρο μαζικών φοιτητικών κινητοποιήσεων με βασικό αίτημα την παραίτηση του πρύτανη που διόρισε ο πρόεδρος, του Μελίχ Μπουλού. Ο διορισμός του κ. Μπουλού, προσωπικότητας χωρίς καμία σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα, υποψήφιου βουλευτή με το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης το 2015, προκάλεσε κατάπληξη και οργή. Τον περασμένο μήνα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι ορισμένοι από τους διαδηλωτές δεν είναι φοιτητές, αλλά «τρομοκράτες». Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP, αξιωματική αντιπολίτευση), επέκρινε τις συλλήψεις των φοιτητών χθες βράδυ και κάλεσε τον κ. Μπουλού να παρατηθεί για να τερματιστεί «αυτή η άσχημη κατάσταση».

Ο δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου (του CHP επίσης) ανέφερε ότι θα επιδιώξει να μεσολαβήσει για να διεξαχθεί διάλογος ανάμεσα στις αρχές και τους φοιτητές. Θα συναντηθεί σήμερα με εκπροσώπους του φοιτητικού κινήματος. Ο Μελίχ Μπουλού είναι ο πρώτος πρύτανης χωρίς καμία σχέση με τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διορίστηκε σε τέτοια θέση μετά την περίοδο που είχε ακολουθήσει το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980, καταγγέλλουν φοιτητές και εκπαιδευτικοί, που ζητούν να ανακτήσουν το δικαίωμα να εκλέγουν τον πρύτανη. Ο αρχηγός του κράτους απέκτησε το αποκλειστικό προνόμιο να διορίζει τους πρυτάνεις των δημόσιων πανεπιστημίων εντός των ορίων της αναθεώρησης του Συντάγματος το 2018, όταν στην Τουρκία εγκαθιδρύθηκε προεδρικό σύστημα.

After a day of police clampdowns against Bogazici students who are continuing their month long protest against the gov appointed rector, the police raided the university tonight taking over 150 students into custody, causing mass chaos on campus. #Turkey pic.twitter.com/STlpFggiAL