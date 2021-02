Αθλητικά

Λεμπρόν Τζειμς: γυναίκα οπαδός απείλησε ότι θα τον “σπάσει” στο ξύλο

Ο «βασιλιάς» δέχθηκε λεκτική επίθεση όταν… τόλμησε να απευθύνει τον λόγο στον άντρα της, κατά τη διάρκεια του αγώνα των Λέικερς με τους Χοκς.

Φοβερά πράγματα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νίκης των Λέικερς επί των Χοκς (107-99) . Συγκεκριμένα οκτώ λεπτά πριν τη λήξη ο Λεμπρόν Τζέιμς άρχισε να μιλάει με άνδρα που καθόταν στις εξέδρες και στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από την γυναίκα του, που του είπε να μην μιλάει στον αντρα της γιατί θα τον σπάσει στο ξύλο!

Το ζευγάρι απομακρύνθηκε από το γήπεδο και μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο «βασιλιάς» αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό.

«Σίγουρα μου έλειψε αυτή η αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Εμείς οι παίκτες την χρειαζόμαστε. Είπαμε κάποια πράγματα με τον άντρα και μετά κάποιος πετάχτηκε και είπε τα δικά του. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να την διώξουν, αλλά ίσως είχε πιει μερικά ποτά. Οι διαιτητές έκαναν αυτό που είχαν να κάνουν. Ο λόγος ίσως ήταν που έβγαλε την μάσκα. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια».