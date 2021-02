Πολιτική

Ταραντίλης: δεν υπάρχουν ενδείξεις για σκληρό lockdown

«Εμβληματικό νομοσχέδιο που αποτελεί και προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης», χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ένδειξη για νέο σκληρό lockdown, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης.

Διευκρίνισε πάντως ότι η εξέλιξη της επιδημίας «είναι καθαρά δυναμικό φαινόμενο, τα δεδομένα μπορεί να αλλάζουν σημαντικά καθημερινά, εξετάζονται σαφώς μέρα - μέρα και οι αποφάσεις λαμβάνονται εβδομάδα – εβδομάδα».

«Σήμερα που μιλάμε δε θα οδηγηθούμε σε σκληρό lockdown, αλλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί την επομένη» ξεκαθάρισε.

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η δημόσια υγεία λαμβάνοντας υπόψη θέματα οικονομίας και θέματα εκπαίδευσης. Είμαστε κυβέρνηση που λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα, και το θέμα είναι να προσαρμοζόμαστε έγκαιρα στις νέες συνθήκες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αποσαφηνίζοντας ότι οι εισηγήσεις της επιτροπής λαμβάνονται υπόψη με βάση την πλειοψηφία της επιτροπής.

«Δεν είμαι μεγάλη ακόμα η επιβάρυνση του ΕΣΥ παίζει όμως ρόλο στη λήψη των αποφάσεων», σημείωσε.

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς ο Χρήστος Ταραντίλης εξήγησε ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει τους στόχους της για τον Ιανουάριο, αλλά αυτό που θα παίξει μεγάλο ρόλο είναι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα των παραδόσεων των εμβολίων. «Λειτουργούμε τα εμβολιαστικά κέντρα με βάση

Για το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ έκανε λόγο για εμβληματικό νομοσχέδιο που αποτελεί και προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης. «Το πιο σημαντικό που θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε είναι να εγγυηθούμε σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα (πανεπιστημιακούς, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό) να κερδίσει την ελευθερία της. Δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία σε ένα μέρος οπού υπάρχει ο φόβος η βία, ο προπηλακισμός. Να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα να λειτουργήσει με βάση την αποστολή της» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr