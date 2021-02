Life

Ήλιος”: o “Άγγελος” έρχεται και ταράζει τα νερά (εικόνες)

Ένας καινούριος χαρακτήρας φέρνει ανατροπές στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1.

Ο Σόλων Τσούνης “μπαίνει” από την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου στην καθημερινή σειρά «Ήλιος» του ΑΝΤ1, που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Ο Σόλων Τσούνης θα ενσαρκώσει τον “Άγγελο”.

Ποιος είναι ο Άγγελος

Ο Άγγελος είναι ένας νέος γιατρός που φτάνει στην Καβάλα και διαθέτει ένα καλό βιογραφικό. Εντάσσεται στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Όμορφος και ευγενικός γνωρίζει τη Λήδα και ενδιαφέρεται γι’ αυτήν. Παρόλο που βλέπει πως η ίδια διστάζει και παραμένει κλειστή στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, αυτός τη διεκδικεί. Η σχέση τους αρχίζει να δημιουργείται με αργά και σταθερά βήματα, δίνοντας ελπίδες για κάτι που έχει προοπτική και για τους δύο.

Όλα μοιάζουν τέλεια στη ζωή του Άγγελου και κανείς δεν υποψιάζεται πως όλα μπορούν να ανατραπούν σε μια στιγμή, αποκαλύπτοντας πτυχές του χαρακτήρα του που ούτε κι ο ίδιος γνωρίζει...