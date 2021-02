Αθλητικά

BCL: οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στους “16”

Οι "κιτρινόμαυροι" κληρώθηκαν στον τρίτο όμιλο του θεσμού.

Τους αντιπάλους της στους "16" του Basketball Champions League έμαθε, την Τρίτη, η ΑΕΚ.

Οι "κιτρινόμαυροι" κληρώθηκαν στον τρίτο όμιλο του θεσμού και θα βρουν στο δρόμο τους, την Νίζνι Νόβγκοροντ, την Τουρκ Τέλεκομ και την Στρασμπούρ.

Πρόκειται για έναν "ανοιχτό" όμιλο, με την ΑΕΚ να ταξιδεύει σε Ρωσία, Τουρκία και Γαλλία με μοναδικό στόχο το εισιτήριο για το Final 8 της διοργάνωσης.

Να σημειωθεί, πως οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο θα προκριθούν στο Final 8 του BCL.

Αναλυτικά οι όμιλοι του Basketball Champions League:

1ος όμιλος

Χολόν

Τόφας

Καρσιγιάκα

Μπρίντιζι

2ος όμιλος

Τενερίφη

Μπούργος

Ιγκοκέα

Ρήγα

3ος όμιλος

Στρασμπούρ

Τουρκ Τέλεκομ

Νίζνι

ΑΕΚ

4ος όμιλος

Μπάμπεργκ

Σαραγόσα

Σάσαρι

Νίμπουρκ