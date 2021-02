Κόσμος

Πέθανε από κορονοϊό ο “Κάπτεν Τομ”

Ο βετεράνος Τομ Μουρ, ο ήρωας που συγκέντρωσε ποσό - ρεκόρ για το NHS

Ο βετεράνος λοχαγός Τομ Μουρ, ο οποίος έγινε ήρωας των Βρετανών πέρσι, όταν κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες από 30 εκατομμύρια λίρες για το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS), εν μέσω της πανδημίας, πέθανε σήμερα σε ηλικία 100 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Τομ Μουρ, που κατέρριψε δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες και χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ, νοσηλευόταν έχοντας προσβληθεί από τον κορονοϊό.

«Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, του λοχαγού Τομ Μουρ, βετεράνου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», ανέφεραν οι κόρες του, Χάνα και Λούσι, στην ανακοίνωσή τους. Πρόσθεσαν ότι αισθάνονται ευγνωμοσύνη επειδή κατάφεραν να βρίσκονται στο πλευρό του κατά τις τελευταίες ώρες της ζωής του.