Κοινωνία

Καθηγήτρια κατηγορείται για αποπλάνηση του μαθητή της στην Αθήνα

Σοκάρει η υπόθεση αποπλάνησης ενός 13χρονου από την καθηγήτριά του. Τι είπε ο ανήλικος στους αστυνομικούς. Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση της.

Καθηγήτρια φιλόλογος, 35 ετών, κατηγορείται για αποπλάνηση 13χρονου μαθητή. Η καθηγήτρια δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου και πήρε προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η φιλόλογος άρχισε να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στον μαθητή σχολείου της Αθήνας από τις αρχές του 2020, ενώ στη συνέχεια άρχισε να τον προσεγγίζει ερωτικά και όπως είπε ο 13χρονος σε αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, η καθηγήτρια του είχε υποσχεθεί ότι θα ταξίδευαν μαζί στο εξωτερικό.

Η υπόθεση της αποπλάνησης αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα του 13χρονου είδε φωτογραφίες του γιου της με την φιλόλογο στον υπολογιστή του και αμέσως προχώρησε στη σχετική καταγγελία.