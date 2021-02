Υγεία - Περιβάλλον

Γαλλικό “όχι” στο εμβόλιο της AstraZeneca σε ηλικιωμένους

Τι επικαλείται ο κορυφαίος συμβουλευτικός φορέας σε θέματα υγείας της Γαλλίας.

Σύσταση για χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca σε όσους είναι κάτω των 65 ετών απηύθυνε στη γαλλική κυβέρνηση ο κορυφαίος συμβουλευτικός φορέας σε θέματα υγείας, επικαλούμενος την έλλειψη στοιχείων για την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εμβολίου στους ηλικιωμένους.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το εμβόλιο της AstraZeneca για χρήση σε ενήλικες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη Παρασκευή, εν μέσω κριτικής και δυσαρέσκειας ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ έχει μείνει πίσω στους εμβολιασμούς.

Ο γαλλικός συμβουλευτικός φορέας αναφέρει ότι θα επανεξετάσει την οδηγία του όταν η AstraZeneca έχει περισσότερα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στους ηλικιωμένους.

Η Ανώτατη Αρχή της Υγείας, ένα ανεξάρτητο όργανο του οποίου οι συστάσεις συνήθως ακολουθούνται από την κυβέρνηση, πρόσθεσε ότι τα άτομα ηλικίας 50 έως 65 ετών με θέματα υγείας και το ιατρικό προσωπικό πρέπει να έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο εμβόλιο της AstraZeneca.

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα που διατηρεί επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca στους ηλικιωμένους. Ήδη, η Γερμανία, η Αυστρία, η Σουηδία, η Πολωνία και η Ιταλία έχουν επιλέξει να μην ακολουθήσουν την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκου Οργανισμού Φαρμάκων και να μην το χορηγήσουν σε άτομα άνω των 65 ετών.