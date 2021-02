Κοινωνία

Μετρό – Ηλεκτρικός: Κλείνουν έξι σταθμοί

Έξι σταθμοί του μετρό και του Ηλεκτρικού θα κλείσουν με εντολή της Αστυνομίας.

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας θα κλείσουν στις 16:00 οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο», «Σύνταγμα», «Ομόνοια», «Μοναστηράκι», «Ευαγγελισμός» και «Θησείο».

Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάσεις.

Για τις 17:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από τη «Συνέλευση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Δ.Κουφοντίνα» στα Προπύλαια.