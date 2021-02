Κοινωνία

Αστυνομικός σκύλος μύρισε σκληρά ναρκωτικά σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Χειροπέδες στους διακινητές. Πώς ανακάλυψαν και κατάσχεσαν οι Αρχές τις ναρκωτικές ουσίες.

Δύο άντρες 21 και 26 ετών αντίστοιχα και μια γυναίκα 20 χρονών, συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Καλαμάτα, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων, σχεδόν 2 κιλά ηρωίνης και πάνω από 40 γραμμάρια κοκαΐνης.

Συγκεκριμένα, αστυνομικού του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου, ακινητοποίησαν όχημα στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα, τους προσήγαγαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας και στη συνέχεια συνελήφθησαν.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Μεσσηνίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σε ειδική κρύπτη στο εσωτερικό της πόρτας της καρότσας: Έξι ανισοβαρείς ποσότητες ηρωίνης, συνολικού βάρους -1.840- γραμμαρίων και ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους -44- γραμμαρίων.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το παραπάνω όχημα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας.