“The 2Night Show”: αποκαλυπτική η παρέα της Τετάρτης (εικόνες)

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Σοφία Δανέζη. Η τραγουδίστρια που ξεχώρισε στο «Big Brother», λόγω της εκρηκτικής της προσωπικότητας, μιλά για την εμπειρία της στο ριάλιτι, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη συμβίωση, τους επικούς καυγάδες με τους συμπαίκτες της, ενώ αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που δήλωσε συμμετοχή.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον Δημήτρη Κεχαγιά και απαντά στις φήμες που τους θέλουν να είναι ζευγάρι. Τέλος, τραγουδάει με τους «Prestige the band» και κοντράρεται με τον Γρηγόρη σ’ ένα παιχνίδι που δε θέλει, με τίποτα, να βγει δεύτερη!

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο τραγουδοποιός Γιώργος Παπαδόπουλος μαζί με τη σύντροφό του, Γαλάτεια Βασιλειάδη. Το αγαπημένο ζευγάρι μιλά για τη γνωριμία του, τους δεσμούς αγάπης και αφοσίωσης, καθώς και για τη γέννηση του μονάκριβου γιου τους, του Άγγελου.

Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση της πεθεράς όταν γνώρισε τον Γιώργο; Στη συνέχεια, η Γαλάτεια αποκαλύπτει πόσο καλή νοικοκυρά είναι, ενώ ο Γιώργος την τρολάρει για την τρέλα που έχει με την καθαριότητα, αποκαλύπτοντας στιγμές από τα επικά βιντεάκια που ανεβάζουν στο Instagram.

Παρέα με τον κιθαρίστα του, ο Γιώργος Παπαδόπουλος τραγουδά τις μεγάλες του επιτυχίες και αφιερώνει στη σύντροφό του το αγαπημένο της τραγούδι.

Ο Γρηγόρης συναντά, ξανά, στο «The 2Night Show» τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, τον λατρεμένο κλαριντζή από τις «Άγριες Μέλισσες».

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλά για τον ερχομό του πρώτου του παιδιού, εξηγεί πως έχουν αλλάξει οι ισορροπίες ανάμεσα σε εκείνον και τη σύζυγό του, Έλενα, και αποκαλύπτει πώς βιώνει την πατρότητα.

Τέλος, αναφέρεται στον ρόλο του ως Κυριάκος Βαμβακάς και αποκαλύπτει τις καταιγιστικές εξελίξεις που θα ταράξουν και πάλι το Διαφάνι.

