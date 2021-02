Κοινωνία

Φρίκη με αποκεφαλισμένο πτώμα – Σκυλιά έφαγαν το κεφάλι

Μακάβριο εύρημα στoν Αποκόρωνα Χανίων. Τι εκτιμούν οι Αρχές.

Ένα ακέφαλο πτώμα ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης σε σπίτι στην περιοχή του Φρε, στον Αποκόρωνα Χανίων.

Πληροφορίες του zarpanews.gr αναφέρουν ότι πρόκειται για Άγγλο υπήκοο, ηλικίας 68 ετών, που έμενε στην περιοχή.

Η σορός του 68χρονου εντοπίστηκε στο σπίτι του, σε ένα φρικιαστικό σκηνικό, καθώς το κεφάλι του νεκρού βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά από το σώμα του, μισοφαγωμένο, πιθανότατα από τα δύο σκυλιά του.

Οι συγγενείς του νεκρού προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του επί μέρες, χωρίς να τα καταφέρουν και τότε ενημέρωσαν την πρεσβεία της Μ. Βρετανίας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές.

Δεν έχει ξεκαθαρίσει η αιτία θανάτου του μεσήλικα Βρετανού, κάτι που πιθανότατα θα δείξει η νεκροψία, δεδομένης και της κατάστασης της σορού. Ωστόσο έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο 68χρονος έμενε μόνος του στο σπίτι, καθώς είχε "χάσει" τη σύζυγό του πριν από λίγα χρόνια.

ΠΗΓΗ: zarpanews.gr