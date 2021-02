Αθλητικά

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ: ζευγάρωσε τις νίκες και προκρίθηκε ο “Δικέφαλος”

Τυπική διαδικασία η ρεβάνς μετά το 5-0 της Τούμπας. Ντεμπούτο Καγκάβα για τον ΠΑΟΚ.

Χωρίς να «ζοριστεί» ιδιαίτερα κι έχοντας πολλούς αναπληρωματικούς στη σύνθεσή του, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-1 την ΑΕΛ στο «Αλκαζάρ» στο δεύτερο ματς της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας και με συνολικό σκορ 7-1 (5-0 στην Τούμπα), προκρίθηκε άνετα στους προημιτελικούς.

Οι Τσιγγάρας, Κρμέντσικ πέτυχαν τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ, μείωσε η ΑΕΛ με αυτογκόλ του Περέιρα, ενώ ντεμπούτο με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά» έκανε ο Σίντζι Καγκάβα, ο οποίος επέστρεψε στα επίσημα παιχνίδια μετά από 171 μέρες.

Η ΑΕΛ, έχοντας αλλάξει εντυπωσιακά το ρόστερ της μέσα στον Ιανουάριο, μπήκε λίγο πιο δυνατά στον αγώνα κι έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 4’, όταν η κεφαλιά του Ηλιάδη πέρασε λίγο άουτ.

Στο 6’ Κρμέντσικ με ωραίο πλασέ εντός της περιοχής, ανάγκασε τον Νάγκι σε εξαιρετική επέμβαση στη γωνία του, ενώ στο 16’ ο Λάμπρου -μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ντρίμπλες- είχε σουτ στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 19’ ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ που έψαχνε από τον Θεοχάρη Τσιγγάρα (το πρώτο του με την ανδρική ομάδα), μετά από πολύ ωραία ντρίμπλα και συνεργασία του με τον Μουργκ, ο οποίος του επέστρεψε τη μπάλα μέσα στην περιοχή σε θέση... βολής και με ωραίο πλασέ έκανε το 1-0 για το «δικέφαλο του Βορρά».

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να είναι πολύ επιθετικός και δέκα λεπτά αργότερα (29’), ο Κρμέντσικ με καρφωτή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, έπειτα από κόρνερ του Νινούα (σε μία φάση που «χάθηκαν» εντελώς τα μαρκαρίσματα των αμυντικών της ΑΕΛ), έκανε το 2-0.

Στο 39’ ο Γιακιμόφσκι που έδειξε πως έχει εξαιρετικά χτυπήματα στις στατικές φάσεις, υποχρεώνοντας μέσα σε ένα λεπτό σε δύσκολες αποκρούσεις τους Μιχαηλίδη και Περέιρα, με την τρίτη προσπάθειά του, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έστειλε τη μπάλα με εντυπωσιακά φάλτσα προς την εστία κι ο Περέιρα προσπαθώντας να αποκρούσει την έστειλε στο βάθος της εστίας του ΠΑΟΚ, μειώνοντας σε 2-1 για την ΑΕΛ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ έριξε το ρυθμό του, αλλά ήταν εκείνος που έφτασε ξανά κοντά στο γκολ με τον Λάμπρου, ο οποίος είχε νέο σουτ στο οριζόντιο δοκάρι (στην πάνω πλευρά του) στο 55’.

Στο 63ο λεπτό ο Πάμπλο Γκαρσία πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Σίντζι Καγκάβα, με τον Ιάπωνα να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας σε επίσημο ματς μετά από την 16η Αυγούστου και τον αγώνα της Σαραγόσα με την Έλτσε για τα πλέι-οφ ανόδου της LaLiga2.

Ο Καγκάβα δοκίμασε ένα σουτ στο 81’, το οποίο πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Νάγκι, με τον Ιάπωνα να έχει πολλές επαφές με τη μπάλα, προσπαθώντας να «μπει» μεμιάς στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καγκάβα πλησίασε και στο πρώτο του γκολ, όμως ο Νάγκι τον νίκησε στο τετ-α-τετ, όπως έκανε δευτερόλεπτα αργότερα και στην προσπάθεια του Κούτσια από κοντά.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Γκοτζαμανίδης, Γλυνός - Τσιγγάρας

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Τζ. Φέστα): Νάγκι, Γιακιμόφσκι (82’ Μαϊδανός), Μαξιμένκο, Γκοτζαμανίδης (62’ Χουσίνο), Γκράουρ (66’ Γλυνός), Ηλιάδης, Καρανίκας, Τρούγιτς, Μπεν Χατίρα (62’ Μιλοσάβλιεβιτς), Πινακάς, Μουκαντζό (62’ Νούνιτς).

ΠΑΟΚ (Π. Γκαρσία): Πασχαλάκης, Μιχαηλίδης, Κρέσπο, Λύρατζης, Περέιρα (46’ Ροντρίγκο), Τσιγγάρας, Νινούα, Ουάρντα (63’ Κούτσιας), Μουργκ (46’ Αντρ. Ζίβκοβιτς), Λάμπρου (79’ Βρακάς), Κρμέντσικ (63’ Καγκάβα).