Οικονομία

Καββαθάς στον ΑΝΤ1 για εστίαση: χωρίς στήριξη θα κλείσει μία στις δύο επιχειρήσεις

Για την κατάσταση που βιώνουν επιχειρηματίες του χώρου μίλησε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

Για την κατάσταση που επικρατεί στην εστίαση μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, κάνοντας λόγο για «αγανάκτηση και φόβο για το μέλλον» από πλευράς επιχειρηματιών.

Εξηγώντας ότι στην εστίαση απασχολούνται περίπου 300.000 εργαζόμενοι, που σημαίνει ότι ακόμα 100.000 άνθρωποι επηρεάζονται ως συγγενείς τους, κάνοντας λόγο για 81.000 επιχειρήσεις στην εστίαση, ξεκαθάρισε πως η αναστολή της λειτουργίας τους «συμπαρασύρει όλους τους κλάδους της οικονομίας».

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ επιβεβαίωσε ότι, οι επιχειρηματίες της εστίασης «μαζεύουν τα κλειδιά της» για να τα παραδώσουν στον Πρωθυπουργό.

«Είμαστε κλειστοί εδώ και πέντε και πλέον μήνες, ενώ δουλέψαμε με μείον 50-56 % το καλοκαίρι και με τοπικά lockdown», είπε τονίζοντας πως «αν δεν στηριχτούν πραγματικά από την κυβέρνηση οι επιχειρήσεις, μία στις δύο θα κλείσει» και εξήγησε πως «δεν αρκούν τα μέτρα τώρα, αλλά το πώς θα στηριχτεί ο κλάδος, όταν ανοίξει πάλι», ενώ επεσήμανε τη σημασία του να εξηγηθούν από τώρα τα μέτρα, ώστε να γίνει προγραμματισμός.