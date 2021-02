Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Παπαϊωάννου στον ΑΝΤ1: Στα επίπεδα Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη

Προβληματίζει η αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της πόλης. Τι αποκαλύπτει ο Πρύτανης του ΑΠΘ.

«Καμπανάκι» χτυπά ξανά στην Θεσσαλονίκη για τον κορονοϊό μετά την αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της περιοχής, σύμφωνα με τον Πρύτανη του ΑΠΘ Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ εκτάκτως μεταβαίνουν σήμερα στην πόλη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Νίκος Χαρδαλιάς.



Όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου συγκρίνοντας τη μέση τιμή, από τις 11 έως τις 27 Ιανουαρίου, με την τιμή από τις δύο τελευταίες μετρήσεις της 29ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου, η αύξηση που παρατηρείται στο ιικό φορτίο των λυμάτων είναι της τάξης του 50%.



Ο Πρύτανης του ΑΠΘ σημείωσε πως η αύξηση αυτή συμπίπτει με το άνοιγμα των σχολείων και το άνοιγμα αγοράς, καθώς και με τις συγκεντρώσεις στους δρόμους.

Σημείωσε, πάντως, πως σε έρευνα του ΑΠΘ, διαπιστώνεται ότι τα καταθλιπτικά φαινόμενα και στους φοιτητές έχει ανέβει κατά 13%.



«Είμαστε σε ένα σημείο που χτυπάμε το «καμπανάκι» στην Θεσσαλονίκη» είπε ο κ. Παπαϊωάννου και τόνισε πως «είχε επιπεδωθεί η καμπύλη σε χαμηλά επίπεδα τον Ιανουάριο και τώρα έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν αυτά τα χαμηλά επίπεδα».



«Είμαστε σε επίπεδα Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη, όπου τότε δεν προσέξαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαϊωάννου.