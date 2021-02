Κοινωνία

Διεθνής σπείρα υπεξαίρεσε ποσό “μαμούθ” από τράπεζες στις ΗΠΑ - Συλλήψεις και στην Ελλάδα (βίντεο)

Μεγάλη απάτη εξάρθρωσαν ΕΛΑΣ-Europol. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 συλλήψεις σε πολλές χώρες. Πόσοι συνελήφθησαν στην Ελλάδα.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, σε κοινή Ημέρα Δράσης υπό τον συντονισμό της Europol, στην οποία συμμετείχε και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛΑΣ. Στην Ελλάδα συνελήφθησαν 13 μέλη, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 105 συλλήψεις. Στην Κοινή Ήμερα Δράσης συμμετείχαν ακόμη η Αστυνομία της Αυστρίας και της Δανίας.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 88 κατ' οίκον έρευνες, συνελήφθησαν 105 άτομα, τα 19 με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, δεσμεύτηκαν 87 τραπεζικοί λογαριασμοί με πάνω από 1.300.000 ευρώ και κατασχέθηκαν 14 πολυτελή οχήματα και 406.000 ευρώ.

Όσον αφορά τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, αξιοποίησε στοιχεία από αλλοδαπές Αρχές και εντόπισε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης μέλη, που διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και μετέβαιναν συχνά στις ΗΠΑ για τις παράνομες δραστηριότητές τους. Ειδικότερα, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εκτελέστηκαν 13 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και διενεργήθηκαν 32 έρευνες σε οικίες, εταιρείες, αποθήκες και εμπορευματοκιβώτια. Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 3 οχήματα με ισπανικές πινακίδες κυκλοφορίας, 21 μηχανήματα POS και 17 φορητοί υπολογιστές, 11 tablets και ηλεκτρονικός υπολογιστής, 12 σκληροί δίσκοι και 22 USB Sticks, 30 κινητά τηλέφωνα και 16 κάρτες SIM, 103 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 2 πιστόλια, περίστροφο και μονόκαννο όπλο και μαχαίρι, 643 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 3 γεμιστήρες, 20.790 ευρώ και 600 δολάρια ΗΠΑ, 7.407 γρίβνα Ουκρανίας και 600 κορώνες Τσεχίας, αποκόμματα συναλλαγών από τερματικές συσκευές POS και φιάφορα έγγραφα, σημειώσεις και σφραγίδες εταιρειών.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια των ερευνών, συνελήφθησαν άλλοι 2 Ελληνες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, επειδή κατείχαν παράνομα τα κατασχεμένα όπλα και οδηγήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σχετικά με τη μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της ίδρυαν «εικονικές» εταιρείες στις ΗΠΑ, ανοίγοντας παράλληλα και επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μετέφεραν χρήματα από άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τις επαγγελματικές χρεωστικές κάρτες που εφοδιάζονταν, τις παρέδιδαν σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Ισπανία και πραγματοποιούσαν «εικονικές» συναλλαγές σε τερματικά μηχανήματα POS, τουριστικών κυρίως επιχειρήσεων. Παράλληλα, προσέδιδαν νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδα, μεταφέροντάς τα σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό προκάλεσαν οικονομική ζημία σε τραπεζικά ιδρύματα των ΗΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε ότι υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια δολάρια.